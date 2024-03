Carnevali: Berardi tornerà più forte. Calendari? La Uefa fa un errore clamoroso

Sulla Serie A a 18 squadre e sul calendario fitto

"Io sono convinto che dallo scontro non si ottenga niente di importante, serve collaborazione e buon senso. Il peso che la Serie A deve avere non può essere così limitato, deve essere il motore di tutto il calcio. Come del resto, però, penso anche che debba esserci un rapporto costruttivo. Se oggi il problema è ridurre da 20 a 18 squadre il campionato non si risolve niente. In Premier ci sono 20 squadre e va alla grande. Le problematiche sono altre e per risolverle serve una visione chiara da parte dei club, non facendo delle vicende personali motivo di attrito e mettendosi a tavola tutti insieme per il bene comune", aggiunge Carnevali. Poi, sul problema dei calendari sempre più affollati, sottolinea che "il calcio, purtroppo, sta diventando più business. Se dalla Uefa aggiungono manifestazioni e partite per portare più incassi è un errore clamoroso. Il calcio è di tutti i tifosi, non dobbiamo dimenticarci che prima di tutto vengono gli appassionati. Se pensiamo di ridurre le squadre è una cavolata perché tutte devono cercare di arrivare al massimo. Pensiamo a ridurre le partite tra Champions e campionati vari, che non portano nulla di speciale. I giocatori se giocano tutte queste partite vengono spremuti al massimo e ne soffre anche lo spettacolo".