Ballardini e il paragone tra Berardi e un ex Juve: "Solo due allenamenti..."

Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa in vista di Sassuolo-Frosinone , gara di Serie A in programma sabato 9 marzo alle 15. La partita sarà un vero e proprio spartiacque per la salvezza, visto che le due squadre sono distanziate da sole 4 lunghezze in classica. Ballardini, dopo l'esordio amaro sulla panchina neroverde con la sconfitta a Verona, è chiamato a fare punti anche senza Domenico Berardi , già operato per il grave infortunio al tendine d'achille che lo terrà fuori per il resto della stagione .

Sassuolo, Ballardini: "Ho detto a Berardi che mi ricordava Miccoli"

L'allenatore è tornato così sulla sconfitta di Verona e lo stop di Berardi: "Sicuramente non meritavamo di perdere, per me la squadra ha fatto vedere che c'era e che copriva bene il campo. Forse siamo stati poco pericolosi, ma lo stesso vale per il Verona. L'infortunio di Berardi deve essere una grossa spinta in più per tutti noi. Chi può essere il suo vice? Il discorso riguarda tutti noi. Siamo tutti vice Berardi in questo momento, dobbiamo prenderci delle responsabilità. La prima volta che l'ho visto gli ho detto 'non ti ho mai allenato, mi sembravi Miccoli'. Purtroppo dopo due allenamenti e un tempo e mezzo non lo posso più utilizzare".