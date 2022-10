Torino, missione sorpasso: contro la Juventus una vittoria in 27 anni

Sale l'attesa per il derby di Torino in programma sabato alle 18. Sia i granata che i bianconeri stanno vivendo un periodo complicato e una vittoria nella stracittadina potrebbe dare morale. La squadra di Ivan Juric non vince dal 5 settembre, 1-0 interno firmato Vlasic contro il Lecce. Poi sono arrivati tre ko consecutivi (Inter, Sassuolo e Napoli) prima dell'1-1 di domenica contro l'Empoli. Ma se Atene piange, Sparta non ride. La formazione di Massimiliano Allegri, infatti, è reduce dalle sconfitte contro Milan (2-0) in campionato e Maccabi Haifa in Champions League (2-0). La disfatta in Israele ha fortemente compromesso il percorso europeo della Vecchia Signora, le cui speranze di qualificazione agli ottavi sono ridotte al lumicino. I numeri poi preoccupano, e non poco. La Juve, infatti, non ha ancora vinto lontano dalle mura amiche racimolando appena due pareggi e quattro sconfitte in trasferta.