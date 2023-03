Gravillon, Thuram e l'Inter: da Reims a Torino per meritarsi la Serie A

Credere nei propri mezzi e aspettare il momento. Andreaw Gravillon ha saputo attendere e contro il Lecce al Via del Mare è toccato a lui scendere in campo dal 1' con la maglia del Torino . Per lui non è l'esordio in Serie A , ci aveva già giocato col Benevento di Baroni , e qualche spezzone con i granata dal suo arrivo a gennaio. Dallo Stade de Reims dei record fino al Torino , un viaggio di ritorno verso l'Italia con la voglia di far vedere la sua crescita in questi anni in Francia. Imparare i dettami di Juric non è cosa semplice, ma il classe '98 si è messo sin da subito a disposizione e contro il Lecce ha avuto la sua occasione.

Lecce-Torino, l'esordio di Gravillon

Non era facile entrare e incidere o quanto meno far vedere di essere presente con concentrazione e carattere. La prima volta da titolare col Torino e contro una squadra scorbutica soprattutto per la velocità dei suoi giocatori offensivi. Il risultato finale ha premiato i granata e la prova di Gravillon. Buona la prima. Si potrebbe racchiudere così la prova del centrale, schierato come braccetto al fianco di Schuurs.

Tanta grinta e movimenti sempre corretti. Juric ne ha apprezzato la crescita in questi due mesi a Torino e prima della trasferta di Lecce non ha avuto dubbi su chi dovesse sostituire Djidji. Potrebbe essere la prima di tante da qui alla fine. La voglia del Torino è di valutarlo per il futuro, nonostante le cifre del riscatto siano fissate a 3.5 milioni. Non una cifra elevata, ma quanto basta per tenere in considerazione tanti aspetti. In campo senza paura, la prima lascia ben sperare e ora deve confermarsi a partire dalle prossime partite.