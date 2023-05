Torino, Sanabria infortunato: il comunicato e l’esito degli esami

Torino, infortunio Sanabria: comunicato

Non notizie positive per Juric e per Sanabria. L'allenatore dei granata dovrà fare a meno dell'attaccante nella partita contro la Fiorentina, al suo posto dunque dovrebbe giocare Pellegri. Di seguito la nota del club: "Il Torino comunica che Antonio Sanabria è stato sottoposto in data odierna ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione focale del lungo adduttore sinistro. Il quadro verrà rivalutato clinicamente e strumentalmente nei prossimi giorni". Non sono specificati i tempi di recupero, ma Sanabria verrà monitorato per capire se possa recuperare in vista delle ultime due gare stagionali.