Toro: invertire il trend in casa per puntare all'ottavo posto. Ecco come

TORINO - C’è un Toro che in trasferta - grazie a otto successi ottenuti in campionato - ha eguagliato quello che arrivò secondo nel 1976-77, ce n’è però un altro che in casa ha un andamento decisamente altalenante: 8 i punti in meno rispetto a un anno fa (5 vittorie, 6 pareggi e altrettante sconfitte), 15 le reti che avanzano rispetto al passato torneo. La sfida del riscatto sarà proprio al Grande Torino , in casa contro la Fiorentina , per quello che è un autentico spareggio nella corsa all’ottavo posto che potrà consentire l’accesso in Europa.

Zima torna tra i convocati

«Vincere consentirebbe di mettere un bel masso per raggiungere l’ottavo posto», dice Matteo Paro, vice di Ivan Juric assente per un lieve attacco influenzale che non dovrebbe precluderne la presenza in panchina per il match contro i viola. La notizia importante per le scelte di formazione, a questo punto ampie, è il recupero di Sanabria, in ballottaggio con Pellegri e Seck per il ruolo di centravanti. «L’unico indisponibile è Radonjic, confidiamo non abbia finito la stagione, ma il suo infortunio muscolare è delicato». Disponibile per la panchina, dopo l’operazione al ginocchio di febbraio, anche Zima.