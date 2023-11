Torino, contestazione tifosi: "Cairo, giocatori, Juric: non ci meritate!"

TORINO - Dalla contestazione di giovedì notte allo sciopero di protesta di questa sera. Giocheranno una partita anche i tifosi del Toro: insieme stufi e furenti, mescolando nello stato d’animo frustrazione e rabbia. Nei minuti finali dei supplementari di giovedì in Coppa Italia , ben dopo la rete del 2 a 1 del Frosinone, il secondo anello della Maratona si era svuotato . E la massa si era poi trasferita fuori dallo stadio, davanti ai cancelli in zona tribuna, in attesa che uscisse il pullman dei giocatori. Duri cori contro Cairo , come già da anni: con nuovi, caldi inviti a mettere in vendita la società (e poi vediamo se a questo mondo non arriva nessuno di serio e di credibile, è il ragionamento di chi contesta il presidente e non solo dai gradoni di curva).

Toro, le critiche a giocatori e tecnico

Critiche severe, naturalmente, anche alla squadra e a Juric, accomunato ai giocatori nel rendimento insufficiente, insoddisfacente da troppo tempo. Emblematico quel "fuori le palle" urlato durante e dopo, canto canonico per invocare un maggiore attaccamento alla maglia: più determinazione, ferocia e lucida determinazione. Il problema non è solo nel numero di sconfitte, in ogni caso già 4, non certo poche: ma anche o soprattutto il come di queste, vedi in particolare la dissoluzione nei secondi tempi contro Lazio, Juventus, Inter. E, parimenti, il problema non è solo il ridotto novero di vittorie, 3: anche qui, in discussione è pure il come di certi pareggi (dal Cagliari al Verona), poveri di gioco, intensità, occasioni, mordente. E l’ultima botta al morale popolare è arrivata in Coppa, con l’eliminazione contro una formazione che ha come unico obiettivo la salvezza e che si era presentata a Torino rivoluzionata dal turnover ("la nostra partita più importante sarà in campionato contro l’Empoli", aveva spiegato preventivamente Di Francesco, già pensando alla sfida odierna in casa con i toscani).