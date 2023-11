Toro, Juric si è ripreso il gruppo: "Vinciamo a Bologna"

Quando un danno oggettivo può evolvere in opportunità. Il Toro attuale dimostra che se l’ambiente è sano, e i risultati arrivano, c’è quasi sempre la possibilità di aprire una spazio di positività pur partendo da una situazione negativa. Tale è stata la direzione di gara di Doveri nell’ambito della trasferta di Monza: l’arbitro della sezione di Roma - bocciato dal designatore Rocchi per i troppi errori commessi ai danni dei granata - ha ingiustamente annullato a Rodriguez un gol per un presunto, precedente fallo di Zapata su Caldirola, quindi negato un solare rigore per fallo di Gagliardini su Lazaro al 94’. Lazaro che viene agganciato, ma che non cade a terra come già aveva fatto Seck, in Coppa Italia, stoppato in maniera irregolare da Monterisi: affinché non passi il concetto per cui buttarsi sia necessario per ottenere un calcio di rigore, lo stesso Rocchi ha rimarcato alla classe arbitrale la necessità di prestare attenzione al contatto, e questo al netto del fatto che poi il giocatore cada, si lasci cadere o resti in piedi.