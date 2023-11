Sanabria e Zapata: il patto Torino per l’Europa

Juric e il nuovo modulo per il Toro

Juric ne aveva parlato a più riprese in estate, ma ha avuto bisogno di qualche partita per comprendere che, senza un giocatore in grado di cucire gioco tra centrocampo e attacco, lo spartito era da modificare. L’elemento in questione è Miranchuk, rientrato all’Atalanta dove certo non è un punto fermo della squadra di Gasperini. Se i trequartisti in rosa avessero fatto un salto di qualità, e pur mancando il collettore tra i reparti, i granata sarebbero anche potuti procedere con il vecchio modulo, ovviamente interpretato in base alle caratteristiche dei calciatori in rosa. Così, però, non è stato: Juric credeva nella maturazione di Seck, ma il senegalese pur avendo un atteggiamento ideale in allenamento, in partita non è riuscito a trasferire il buono offerto al Filadelfia.