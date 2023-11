Toro, mago Soppy: trasformare il prestito in un acquisto

TORINO - Di sicuro non è stato fortunato, nell'ultimo periodo. Già, perché l'infortunio ha complicato la prima parte dell'avventura di Brandon Soppy a Torino: la lesione di secondo grado ai muscoli ischiocrurali della coscia sinistra lo ha tenuto ai box dagli istanti successivi alla sfida contro il Verona del 2 ottobre fino alla convocazione contro il Monza. Ma il suo trasferimento non è avvenuto nelle migliori condizioni possibili, per un giocatore totalmente da rivitalizzare dopo un anno fatto di tante panchine e un lungo periodo in infermeria. In ritiro con l'Atalanta non ha lavorato col gruppo e al Filadelfia si è presentato soltanto agli sgoccioli del mercato estivo: le difficoltà, infatti, il Toro le aveva messe in preventivo. Diversamente, però, non sarebbe arrivato sotto la Mole: c'è stato bisogno che si sbloccasse la trattativa Zapata per agevolare il prestito con diritto di riscatto di Soppy, che adesso dovrà correre per conquistare spazio.