Ricci-Ilic, la mediana champagne del Torino: il replay un mese dopo

L’importanza delle coppie: una si è dovuta “separare” per cause di forza maggiore, quella formata da Buongiorno e da Schuurs che, dopo l’infortunio, si è trasferito ad Amsterdam per la riabilitazione. Una seconda, e siamo all’attacco, contro l’Atalanta ha messo in campo tutto il suo potenziale e segnato tre gol. Parliamo ovviamente dei sudamericani Zapata e Sanabria. Una terza, e qui ci si trasferisce a centrocampo, domani a Frosinone tornerà a comporsi per aiutare il Torino a cucire gioco e consentire alle punte di avere nuove occasioni da gol: i due in questione sono Ricci e Ilic.