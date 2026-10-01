Braganca: prove di convivenza con Casadei

TORINO - Già a Firenze, una manciata di giorni dopo il suo arrivo, aveva mostrato i primi colpi. Poi con la Roma, entrato nel secondo tempo, aveva confermato le prime impressioni. Talento e visione di gioco: Daniel Bragança ha portato alla mediana granata quella qualità necessaria ad alzare il livello. Abate lo ha da subito sottolineato, ponendo anche l’accento su una condizione fisica non ancora al top. «Non vediamo l’ora di lavorare con lui durante la sosta - aveva spiegato - perché Bragança è un giocatore al quale la palla tra i piedi non scotta, è troppo intelligente e importante per noi». La pausa è arrivata e così al Fila i ritmi si sono alzati, non soltanto per lui. Perché mentre la maggior parte dei granata è impegnata con le rispettive Nazionali, a Torino a cercare di recuperare la condizione c’è un altro giocatore che potrà essere fondamentale alla ripresa, Cesare Casadei. Praticamente l’ex Chelsea e il portoghese in campo non sono riusciti ad incrociarsi. Il classe 2003 ha giocato solo le prime due partite di questa stagione, quella di Coppa di Ferragosto e quella contro il Milan della settimana successiva, fermandosi di fatto ai box proprio mentre Bragança era in procinto di arrivare al Torino e fare il suo esordio in granata.