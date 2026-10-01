Mikolajewski osservato speciale in Polonia
Ad assistere, interessati, alla partita tra la Polonia e la Svezia Under 21 che si è giocata ieri pomeriggio a Katowice, non erano solo i tifosi delle due nazionali o gli azzurrini di Silvio Baldini (che sono nello stesso girone di qualificazione all’Europeo e seguono in classifica i polacchi). C’erano infatti anche gli osservatori del Toro tra coloro che hanno guardato con particolare attenzione a quel che accadeva in campo, anche se per motivi differenti. Gli occhi di Gianluca Petrachi erano più che altro puntati su Daniel Mikolajewski, attaccante della Polonia che la società granata ha iniziato a seguire.
Daniel Mikolajewski, numeri e rendimento dell’attaccante polacco
Dal punto di vista numerico, Ignazio Abate ha molta scelta per quel che riguarda il reparto avanzato: l’allenatore può infatti contare sui vari Giovanni Simeone, Duvan Zapata, Ché Adams, Sandro Kulenovic e Pietro Pellegri (senza considerare i trequartisti come Nikola Vlasic e Gaetano Oristanio), ma l’italiano sta recuperando dalla lesione al legamento crociato subita a gennaio e il colombiano, sin dal ritiro estivo a Pinzolo, ha accusato dei fastidi al ginocchio operato due anni fa che non gli hanno permesso di allenarsi con continuità. Per questo motivo il direttore sportivo granata ha iniziato a guardarsi intorno e seguire anche altre attaccanti. Mikolajewski è certamente uno dei profili più interessanti: ha 20 anni (ne compirà 21 il 24 gennaio), è reduce da una stagione positiva con la Primavera del Parma con cui ha segnato 23 gol in totale tra campionato (20) e fase finale (3). Tra questi anche quello nella finale scudetto contro la Fiorentina (vinta però 2-1 dai viola). Il Parma in estate lo ha girato in prestito al Lucerna e nel campionato svizzero l’attaccante ha già messo a referto 4 gol e 3 assist nelle prime sette giornate. Ieri, nel 3-0 con cui la Polonia ha battuto la Svezia, è rimasto a secco (era la sua terza presenza con l’Under 21), ma la prestazione della punta è stata comunque positiva: da segnalare inoltre l’assist per la rete del 2-0 siglata da Mazurek nel secondo tempo. Mikolajewski tornerà in campo lunedì, quando affronterà l’Italia nella partita che potrebbe valere il primato nel girone (ammesso che gli azzurrini questo pomeriggio battano l’Armenia e restino in scia della Polonia): per Petrachi e gli osservatori granata sarà quindi l’occasione per rivederlo all’opera.
Torino, la trattativa per Mikolajewski e il valore del cartellino
Certo, nel caso in cui il ds dovesse decidere di puntare proprio sull’attaccante polacco, dovrà essere imbastita una trattativa con il Parma e dovrà essere trovato un accordo. Ma dovrà essere convinto anche il Lucerna a lasciar andare l’attaccante a stagione in corso: non sarà semplice, ma neppure impossibile, soprattutto se dovesse essere lo stesso calciatore a premere per un cambio di maglia a gennaio. Più complicato l’acquisto a titolo definitivo considerato che, le buone prestazioni e i gol messi a segno nel campionato svizzero, hanno fatto lievitare il valore del suo cartellino. Difficilmente il Parma lo lascerà partire per meno di 8-10 milioni. Si vedrà nei prossimi mesi come eventualmente evolveranno i discorsi per Mikolajewski, Petrachi nel frattempo avrà modo di continuare a osservare il polacco, ma anche di visionare delle alternative per il reparto offensivo.
Torino, il recupero di Zapata e il piano per l’attacco
E soprattutto il ds avrà tempo per capire se Zapata avrà risolto il problema al ginocchio e potrà tornare a dare l’aiuto sperato alla squadra. Nel frattempo il colombiano sta continuando a lavorare al Filadelfia: per lui lo staff granata ha studiato un apposito programma di lavoro per questa lunga pausa del campionato, in modo che alla ripresa del campionato, lunedì 12 contro l’Udinese, possa essere a completa disposizione di Abate e dare il proprio contributo alla causa granata.
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