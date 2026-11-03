«Oristanio non è un simulatore»

Chissà cosa avrebbe dichiarato Gaetano Oristanio se si fosse presentato in sala stampa dopo Frosinone-Torino . Probabilmente le sue parole allo Stirpe non sarebbero state molto diverse da quelle che aveva usato al Dall’Ara, quando non gli era stato fischiato un netto calcio di rigore per lo sgambetto di Heggem nel finale: «Era rigore al 100%. Anzi, al 110%. Se io sterzo e l’avversario mi prende il piede è fallo». Dopo la partita contro il Frosinone , parlando dell’intervento ai suoi danni da parte di Bracaglia, avrebbe forse addirittura alzato la percentuale, perché anche rivedendo le immagini il fallo in area del difensore gialloblù è apparso ancora più netto rispetto a quello del centrale del Bologna. Bracaglia, come mostrano pure le foto qui sopra, è intervenuto in scivolata direttamente sulle gambe di Oristanio . In quel momento era l’87’ e il risultato era di 1-0 per i padroni di casa. Tra l’altro l’arbitro Mucera non solo non ha fischiato il fallo da rigore, ma non ha neppure concesso il calcio d’angolo al Toro facendo riprendere il gioco con un rinvio da fondo campo: ha forse visto un ultimo tocco di Oristanio, in caduta, prima che il pallone uscisse dal campo? Ma è un’altra la domanda che sorge spontanea: perché Mucera non è stato richiamato dai colleghi Ghersini e Volpi (che domenica erano gli addetti al Var) a rivedere le immagini al monitor a bordo campo?

«Dopo la partita non ho sentito Oristanio e non so perché non abbiano fischiato il rigore, né se gli hanno dato spiegazioni», ha spiegato l’agente del jolly offensivo, Mario Giuffredi . «Gaetano non è un simulatore, poi con tutte le telecamere che ci sono adesso in campo, che monitorano ogni azione, non ha neanche più senso simulare. Per cui non mi spiego come mai domenica non sia stato fischiato il fallo. Basterebbe che gli arbitri facessero le cose per bene e interventi come quello che Gaetano ha subito verrebbero sanzionati», ha proseguito sempre il procuratore.

Toro, ai granata manca un rigore. E Aboukhlal...

Certo, la partita del Toro contro il Frosinone avrebbe potuto prendere una piega diversa nel primo tempo se Aboukhlal fosse stato punito con il cartellino rosso, anziché il giallo, dopo il fallo su Raimondo. Un fallo non cattivo, a fine partita l’esterno granata ha anche espresso dispiacere per l’infortunio dell’attaccante avversario, ma che Mucera avrebbe comunque potuto punire espellendo il calciatore del Toro. Ciò non toglie che l’intervento di Bracaglia fosse comunque da sanzionare con il rigore. Sono ora tre i calci di rigore non assegnati alla squadra di Abate in questo inizio di stagione, perché oltre ai due falli non fischiati su Oristanio, non va dimenticato il mani di Lucchesi nella partita di Coppa Italia contro il Monza. In quel caso l’arbitro (era Perenzoni) aveva inizialmente assegnato il rigore che, se trasformato, avrebbe molto probabilmente prolungato la partita ai tiri dal dischetto (era il 93’ quando Lucchesi ha intercettato con il braccio largo il tiro di Adams). Poi però il direttore di gara era stato richiamato al Var e, sbagliando (come spiegato dal designatore Orsato), lo aveva poi revocato. E il Toro era stato eliminato dal torneo.

Abate a caccia di rigori: Toro fermo a quota zero

Il Toro è una delle nove squadre a cui, in questo campionato, non è ancora stato dato un calcio di rigore. Chissà se la terza volta in cui un calciatore granata verrà atterrato in area sarà quella in cui, finalmente, verrà fischiata la massima punizione: lo sperano i tifosi, lo sperano i dirigenti, lo sperano Abate e i suoi giocatori, lo spera anche Oristanio, anche perché il trequartista sarà probabilmente stufo di essere sgambettato o falciato senza che un arbitro intervenga a sanzionare il fallo ai suoi danni.