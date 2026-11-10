Comuzzo chiama, Mancini risponderà?

TORINO - Chissà se, negli scorsi giorni, Pietro Comuzzo dentro di sé aveva un po’ la speranza di ricevere una chiamata da parte di Roberto Mancini per le due partite di Nations League contro la Francia e il Belgio. Tra l’altro, nel novembre di due anni fa, aveva ricevuto la prima convocazione in nazionale maggiore della sua carriera (il ct era Luciano Spalletti) proprio per altre due partite contro il Belgio e la Francia, sempre valevoli per la Nations League. Partite alle quali assistette dalla panchina, senza riuscire a togliersi la soddisfazione, in quel caso, di esordire. Ora la speranza di una convocazione da parte di Mancini sarebbe stata più che legittima, considerato il buon rendimento che sta avendo in questa stagione, dopo che nello scorso campionato aveva giocato in maniera altalenante, con più bassi che alti, con la maglia della Fiorentina. La convocazione che il difensore ha ricevuto è stata invece da parte di Silvio Baldini, che lo ha voluto per i prossimi due impegni dell’Under 21, nazionale di cui è uno dei perni. Proprio Baldini, tra l’altro, è il ct che a giugno ha fatto esordire Comuzzo con l’Italia, facendolo giocare titolare nelle due amichevoli contro il Lussemburgo e la Grecia.

Comuzzo al Torino, il sogno della Nazionale passa dalle prestazioni con Abate Che la Nazionale sia un obiettivo del difensore non è un mistero, pochi giorni dopo il suo arrivo al Toro, a tal proposito, aveva infatti dichiarato: «C’è un nuovo ct (Mancini era stato ufficializzato da pochi giorni, ndr) e sono il primo a sognare in grande. Se ci dovesse essere la possibilità di essere convocato ne sarei molto felice». Comuzzo sa bene che l’eventuale chiamata in azzurro passerà dalle prestazioni in maglia granata. Con Abate il centrale è subito diventato un titolare e ha giocato tutte le partite, eccezion fatta per quella contro il Bologna, quando era stato fermato dall’influenza. Comuzzo, tra l’altro, in questi primi mesi in granata ha dimostrato di essere un giocatore molto duttile (un aspetto, questo, che certamente apprezzerà anche Mancini), basti pensare che Abate lo ha impiegato prima come braccetto di destra, poi a sinistra e, in certe fasi del gioco, lo ha anche utilizzato come terzino nella difesa a quattro. Le risposte che Comuzzo ha dato sul campo, a prescindere dalla posizione in cui è stato impiegato, sono sempre state positive. Anche sabato contro il Lecce, in una partita negativa per il Toro, l’ex viola ha fornito una prova convincente: in fase difensiva non si è mai fatto superare dagli avversari, in quella offensiva ha avuto il merito di dare il via all’azione che ha portato al momentaneo vantaggio servendo in profondità Simeone, il cui tiro è stato deviato (in maniera decisiva) da Gaspar.