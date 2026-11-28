TORINO - Con lui il Torino ha scelto la linea dura. Fuori dalla lista dei convocati per la sfida contro il Napoli di una settimana fa per una precisa volontà della società. Era stato chiaro, su questo punto, Abate, dopo la sconfitta del Maradona: «Rodriguez? È una questione su cui non ho potere decisionale», confermando come la scelta di non portare col gruppo il difensore svizzero sia stata presa dalla dirigenza, non dall’allenatore. A una settimana da quella punizione il caso non sembra (ancora) rientrato. «Per Rodriguez parlerò con la società», ha spiegato ieri il tecnico alla vigilia del match contro la Lazio, facendo intendere che nonostante il difensore si sia ovviamente regolarmente allenato per l’intera settimana, non è ancora certa la sua presenza (in campo o in panchina) contro i biancocelesti. In ballo c’è ancora una volta la sua convocazione e sarà questo l’argomento di conversazione tra Abate e Petrachi questa mattina, al Filadelfia.

La questione Svizzera Niente ritiro per il Torino, come già accaduto più di una volta in questa stagione per le partite casalinghe. I calciatori si ritroveranno al centro sportivo per la consueta colazione - appuntamento fisso prima di ogni allenamento mattutino - e poi saranno in campo per la rifinitura. Nel frattempo ci sarà l’occasione per un confronto tra l’allenatore e il direttore sportivo per capire se, alla fine, Rodriguez sarà inserito o meno nell’elenco dei convocati, quello che in tarda mattinata Abate condividerà con la sua squadra. La scelta di Rodriguez di partire per l’ultimo raduno della Svizzera è stata letta dal Torino come una mancanza di rispetto nei confronti della società e del resto dei calciatori. Il difensore, al momento della chiamata della selezione elvetica era infortunato: una lesione muscolare lo aveva fermato per quasi venti giorni, tanto che contro il Lecce (ultima sfida prima della sosta) Rodriguez non era tra i convocati di Abate. La scelta di dire sì alla Svizzera e di non rientrare a Torino per continuare la preparazione al Filadelfia è quella che ha portato la società a scegliere di punirlo. Rodriguez, oltretutto, è sceso in campo in entrambe le partite degli elvetici, ma si è trattato quasi di apparizioni simboliche. La prima, di soli ventidue secondi, la seconda di diciotto minuti: non è un mistero la volontà del giocatore di avvicinarsi al record di presenze con la Svizzera, tanto che proprio grazie a quelle due sfide è arrivato a quota 150, due in meno del primatista Xhaka.