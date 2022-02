Serie B, il Brescia trova l'acuto sul gong: 1-1 con l'Alessandria

TORINO - Gol, spettacolo e tanta intensità nei tre posticipi della ventiduesima giornata del campionato di serie B. Al Via del Mare di Lecce è andato in scena il big-match di giornata tra i pugliesi di Baroni e i sanniti di Caserta terminato 1-1. Sanniti avanti al 13' con un autogol di Calabresi, ma raggiunti nel finale di frazione da Strefezza . Un punto che consente al Lecce di difendere il primato e rimanere in vantaggio (+1) sulle inseguitrici Cremonese e Pisa , oltre al + 5 sui giallorossi campani. A due punti di distanza c'è il Brescia che ha trovato il pari in extremis contro l'Alessandria, più sotto l' Ascoli, che ha pareggiato 1-1 al Del Duca contro il Como , con i marchigiani che ora sono a un punto dall'ultimo posto valido per i play-off, attualmente occupato dal Perugia .

All'8' Ascoli pericoloso con Bidaoui che salta Vignali e prova a beffare Facchin che però devia in corner. Poco dopo sugli sviluppi di un corner bianconeri ancora pericolosi con Botteghin che va a saltare di testa ma trova ancora l'opposizione dell'estremo ospite. Il gol è nell'aria e arriva al 17': solita iniziativa di Bidaoui sulla sinistra che mette in mezzo dove c'è Tsadjout che è freddissimo e deposita in rete l'1-0. Il Picchio sfiora il bis al 25' con Tsadjout con un tiro pericoloso che finisce di poco largo. Il Como c'è e risponde al 28' con un piattone di Cerri, che sfrutta una palla persa di Buchel in fase di costruzione e va al tiro, Leali è prodigioso e chiude la porta. Al 36' i bianconeri ci riprovano con Bidaoui che va alla conclusione da fuori, ma Facchin è attento e devia in angolo. Ripresa: l'Ascoli ci prova col solito Bidaoui e con Maistro che apre il piattone con l'estremo ospite che para. Al 13' il Como con Bellemo prova a sorprendere dalla distanza Leali, ma il portiere del Picchio salva il risultato. Al 20' però gli ospiti trovano il pari: sugli sviluppi di un corner infatti, la squadra di Sottil allontana un pallone ma Arrigoni di controbalzo lascia partire un bolide che si insacca in rete per l'1-1. Bis comasco che quasi non arriva al 28', quando Cerri incorna un cross al bacio di Vignali ma un miracoloso Leali gli dice di no. Nel finale gli ospiti continuano ad attaccare, segnano con Blanco ma il gol viene annullato per off-side. Termina 1-1.

Gara bloccata e ritmi bassi nei primi venti minuti di gioco. Il Brescia non crea pericoli e così ci pensa l'Alessandria al 33': buco di Cistana, destro di Kolaj e pronta risposta di Joronen sopra il montante. Al 36' ancora Alessandria: cross di Ba, destro del solito Kolaj e palla che si stampa sulla traversa. Brividi per il Brescia. La prima frazione termina a reti bianche. Nella ripresa il Brescia ci prova subito con un sinistro potente di Leris, palla sull'esterno della rete. Al 24' l'Alessandria passa: destro di Milanese, respinta di Joronen e tap-in vincente di Corazza. Al 30' il portiere delle rondinelle Joronen, deve metterci ancora una pezza sul sinistro violento di Marconi. Quando il risultato sembra incanalarsi a favore dei piemontesi, proprio sul gong un destro di Moreo dal limite batte Pisseri e si insacca. Al Rigamonti finisce 1-1.

Al 3' il Benevento sfiora subito il gol con un diagonale di Improta deviato in corner da Calabresi. Passano appena quattro minuti e di testa Masciangelo va vicino alla marcatura dopo un suggerimento di Letizia. I campani fanno le prove al gol, che arriva al 13' dopo una deviazione di Calabresi su cross di Acampora che beffa Gabriel. Doccia fredda per il Lecce che non reagisce e subisce le avanzate ospiti. Al 20' Insigne scivola e manda alto. Risponde il Lecce con Lucioni, che svetta di testa ma la palla sfila a lato. Al minuto 26 la squadra di mister Caserta vicinissima al raddoppio con un tiro a giro sul palo lontano di Insigne: sfera di un soffio fuori. Al 40' arriva il pari dei pugliesi con Strefezza che sfrutta una respinta di Paleari su tiro di Gargiulio e fa centro. Secondo tempo: al 7' il Benevento vicino al sorpasso con Barba che da buona posizione piazza la sfera sul secondo palo, con la palla che sfila di poco fuori. Risponde immediatamente il Lecce con Helgason che sfrutta un tap-in davanti al portiere, ma la sua conclusione viene murata. Poi vince la stanchezza e i ritmi calano. Al Via del Mare termina in parità: 1-1.

