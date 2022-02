Serie B, Coda beffa l'Alessandria. Brescia ok: Inzaghi secondo. E Gliozzi imita Ibra

TORINO - Nessuna vittoria interna nelle gare di oggi per la diciannovesima di Serie B. L'unico pari è quello dell' Alessandria che riesce a fermare la corsa del Lecce verso la vetta, sfiorando anche il colpaccio: Coda pareggia nel finale. Poi, solo successi esterni: Il Brescia vince a Crotone , approfitta della frenata leccese e aggancia i giallorossi in seconda posizione, l' Ascoli vince 2-0 in casa del Benevento , il Como 2-1 sul campo del Frosinone .

CLASSIFICA SERIE B

Benevento-Ascoli 0-2

Pericoloso il Benevento all'11': Tello serve Farias che a tu per tu con Leali sciupa mandando a lato. Al 35' i padroni di casa ci provano con una conclusione da posizione angolata di Ionita: Leali si fa trovare pronto. Sul ribaltamento di fronte, conclusione di Maistro sporcata da Barba, Paleari evita anche l'angolo. Su quest'ultimo, ci prova Salvi di testa: la palla sfiora l'incrocio dei pali. Nella ripresa, al 3', Letizia cade in area sulla pressione di Bidaoui: Santoro gli fa cenno di rialzarsi. Al 10' ci prova Masciangelo con il sinistro: abbondantemente a lato. Benevento pericoloso al 13': ci prova Forte dai 20 metri, Leali si distende sul rasoterra e respinge. Non di molto alto, al 18', il destro dal limite di Bidaoui. Ma è prooprio Bidaoui, al 24', a portare in vantaggio l'Ascoli, quando Collocolo rimette in mezzo un cross di Falasco sul quale Paleari va a vuoto, servendo Bidaoui che la mette dentro, 0-1. Ospiti subito a caccia del raddoppio ma Tsadjout da un passo, non trova la porta su cross di Falasco. Al 44' il raddoppio ospite: Leali rinvia lungo, Iliev prolunga di testa, Vogliacco va in chiusura ma l'effetto è quello di servire Baschirotto che di sinistro firma lo 0-2.

BENEVENTO-ASCOLI: TABELLINO E STATISTICHE

Crotone-Brescia 0-1

Primo squillo, del Brescia, con Leris la cui conclusione al 10' colpisce l'esterno della rete. Proteste vistose, al 20', per il tecnico del Crotone Modesto che chiede il rosso a Huard per un duro intervento su Estevez: per l'arbitro Volpi è solo giallo. Il Crotone ci prova al 26' con Cuomo dalla distanza, alto. Dall'altra parte, al 28', Moreo cerca il colpo di testa vincente, guadagnando solo un corner. Al 35' si sblocca il punteggio: Golemic intercetta con la mano una sponda di petto di Moreo: è calcio di rigore, che viene trasformato da Tramoni, 0-1. Proprio Tramoni prova a ripetersi al 39': palla di poco a lato. Nella ripresa, subito Proia per il Brescia, Saro c'è; replica dall'altra parte Maric defilato, non difficile per Joronen. Al 18' termina di poco fuori la conclusione di Mulattieri. Ancora Proia al 10': colpo di testa a lato. Al 34' Golemic si frappone col corpo sulla conclusione di Bajc. Pericoloso il Crotone al 43': cross di Calapai, Sala di testa manda a lato di poco. In pieno recupero Palacio serve Bertagnoli davanti a Saro, che devia in corner.

CROTONE-BRESCIA: TABELLINO E STATISTICHE

Frosinone-Como 1-2

Al 7' ci prova Cicerelli per il Frosinone: abbondantemente alto. Al 10' Canotto reclama per un contatto in area con Solini, ma l'arbitro lascia correre; al 13' il Frosinone ci prova con Rohden che, ricevuto da Canotto, impegna Facchin in corner. Al 16' anche a conclusione di Canotto vale solo un corner per i padroni di casa. Lo stesso Canotto, al 21', entra bene in area avversaria e serve Cicerelli, la cui conclusione termina di poco a lato. Il Como non resta a guardare: dapprima al 27' va vicino alla marcatura con Cerri (Ravaglia in angolo), poi sugli sviluppi dell'angolo Cerri fa sponda per Gliozzi che con un colpo di tacco "alla Ibra" porta in vantaggio gli ospiti (28'). Il Frosinone reagisce e trova il pari al 37': Ricci premia l'inserimento di Zampano che al volo batte Facchin, 1-1. Ma la gara è infuocata: il Como al 40', con Parigini chiama Ravaglia all'intervento, poi al 44' gli ospiti passano in vantaggio con Ioannou che, su cross di Gliozzi da destra, batte Ravaglia con un mancino rasoterra. Nella ripresa, al 17' ottima l'iniziativa di Charpentier che dapprima fa fuori tre avversari poi conclude strozzando troppo il sinistro. Poi, 2' dopo, tocca a Ricci, destro dal limite alto di poco. Il Frosinone prosegue nella caccia al pari: al 26' Garritano conclude fuori di poco, al 32' Zerbin impegna da fuori Facchin che salva tutto. All'ultimo respiro il Frosinone ha un'ottima occasione per il pari, ma Novakovich non trova il tempo giusto per concludere a rete e Facchin può intervenire.

FROSINONE-COMO: TABELLINO E STATISTICHE

Alessandria-Lecce 1-1

Si parte all'insegna dell'equilibrio: in una gara disputata con nebbia fitta, al 12' Coda prova a dare una scossa ma la sua potente conclusione dai 20 metri termina alta. Al 20' ci prova Calabresi di testa, debole e facile preda di Pisseri. Al 36' Alessandria pericolosa: Chiarello dall'altezza del dischetto prova una prima conclusione che viene ribattuta dalla difesa, sulla palla arriva Ba prima di tutto ma la sua conclusione di prima intenzione non trova lo specchio. Nella ripresa, al 5', l'Alessandria passa in vantaggio con Di Gennaro che, servito involontariamente dalla difesa avversaria sugli sviluppi di un calcio piazzato, controlla e batte Gabriel, 1-0. Al 14', su corner, ci prova Mustacchio di testa, senza problemi per Gabriel. Lecce pericoloso al quarto d'ora: Di Mariano crossa sul primo palo, Gori devia verso la propria porta, Pisseri non si lascia sorprendere. Al 37' il pari: Calabresi serve in area Coda che, spalle alla porta, controlla e si gira battendo Pisseri con un potente sinistro. All'ultimo respiro, nel recupero, Coda sfiora il colpaccio, ma Pisseri salva tutto.

ALESSANDRIA-LECCE: TABELLINO E STATISTICHE