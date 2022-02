Diretta Serie B alle 14, probabili formazioni. Dove vederla in tv

TORINO – In serie B va in scena la giornata numero 24 che si apre con 5 sfide (ore 14). Al Del Duca di Ascoli una partita dai contenuti molto interessanti: quella tra i bianconeri di Sottil, reduci dal blitz in casa del Benevento e l'Alessandria capace di frenare negli ultimi incontri, due big come Brescia e Lecce. Scontro diretto tra Monza e Pisa all'U-Power Stadium, con i toscani ancora a secco di vittorie in questo 2022. Il Parma torna al Tardini dopo il ko di Cremona: ospite di giornata sarà l'ostica Ternana di mister Lucarelli. Sfida salvezza tra Reggina e Pordenone, stessa cosa può dirsi tra Vicenza e Spal, viste le rispettive posizioni di classifica.