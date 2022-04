Serie B, il Vicenza beffa il Lecce: 2-1 al 103' e festa promozione rinviata

VICENZA - Sabato incredibile della 37 giornata del campionato di Serie B con il Lecce che perde in rimonta per 2-1 a Vicenza e deve rinviare la festa per la promozione. Il momento chiave della partita arriva al 69' quando il Lecce passa in vantaggio con Strefezza ma la partita si interrompe per 10 minuti: i tifosi ospiti lanciano diversi petardi in campo ed uno di questi tramortisce il portiere biancorosso Contini. Il match riprende con il direttore di gara che assegna 14 minuti di recupero e i padroni di casa ribaltano la partita: al 92' rigore realizzato da Diaw, dopo che Gabriel aveva parato il 1° tentativo di Meggiorini (ribattuto perché il portiere giallorosso era fuori dai pali), mentre al 103' Ranocchia segna il gol del vantaggio che riaccende la speranza playout. Vicenza 18° ad un punto dal 17° posto del Cosenza.