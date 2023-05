Serie B, playoff e playout: la situazione prima dell'ultima giornata

La Serie B si avvia all'ultima giornata della regular season nella giornata di venerdì 19 maggio. Saranno 90' dove tante squadre si giocheranno la stagione. A chiudere la stagione ci saranno anche tutti i verdetti per quanto riguarda la zona playoff, playout e retrocessione. Ma qual è la situazione a 90' dal termine? Soprattutto in ottica ottavo posto c'è grande bagarre con diverse formazioni in lotta.

Serie B, la situazione in zona playoff

Per quanto riguarda la corsa ai playoff restano da decidere gli ultimi posti e, soprattutto, la graduatoria finale per capire come si svolgerà la post season. Il Bari è certo del terzo posto, dopo la vittoria sulla Reggina, posizione privilegiata visto che avrà la possibilità di giocare il ritorno dell'eventuale finale al San Nicola e con quattro pareggi sarebbe in Serie A. Discorso quarto posto: il Sudtirol al momento è avanti di un punto rispetto a Parma e Cagliari (entrambe a 57). Gli altoatesini sono in vantaggio in due situazioni su tre: la prima guardando la classifica avulsa dovessero chiudere a 58 punti tutte le formazioni, la seconda con l'arrivo spalla a spalla con il Parma di Pecchia avendo gli scontri diretti a favore. Con il Cagliari, invece, prevarebbe la squadra rossoblù per una miglior differenza reti (+5 per Bisoli e +15 per Ranieri).

Per quanto riguarda gli ultimi due posti (settimo e ottavo) è bagare aperta tra sei squadre squadre: Venezia, Palermo, Pisa, Reggina, Ascoli e anche Como. Lo scontro diretto tra calabresi e marchigiani toglierà una formazione dalla corsa. Al Venezia potrebbe anche non bastare un punto contro il Parma perché molto dipenderà dai risultati del Granillo, del Barbera e dell'Arena Garibaldi. In caso di arrivo a pari punti con la formazione di Inzaghi o Breda avrebbe gli scontri diretti a sfavore. In caso di arrivo a tre squadre a quota 50, Reggina o Ascoli avrebbero il vantaggio di aver fatto più punti nella classifica avulsa con Pisa e Venezia. Situazione difficile ma non impossibile. Negli ultimi 90' potrebbe cambiare tutto.