GENOVA - Il fattore Marassi può fare la differenza – in casa Sampdoria – per tentare la risalita in classifica. Anche se da Bogliasco si guarda, com'è giusto che sia, solo alla prossima partita di sabato pomeriggio col Benevento, da qui a un mese e mezzo i blucerchiati potranno finalmente giocare col favore del calendario. Nelle prossime sei giornate la Samp giocherà per ben quattro volte in casa e da qui al 27 dicembre – ultimo turno prima della sosta di fine anno – in totale saranno cinque su otto le partite casalinghe. Ergo, finalmente gira un po' anche il calendario per una Sampdoria che – al netto delle difficoltà della gestione Corradi e dello scarso rendimento della squadra costruita dalla coppia Fredberg-Branco in estate – nelle prime nove partite aveva giocato per ben sei volte lontano da Genova.

Tour de force

I quasi 21 mila abbonati e un pubblico da record per la Serie B, sempre pronto a sostenere la squadra nonostante una contestazione sempre accesa nei confronti della società, può dunque rappresentare un'arma in più per una squadra che comunque ha cambiato marcia dall'arrivo in panchina di Luca D'Angelo, con 7 punti conquistati in quattro partite e alcune prestazioni confortanti sul piano dello spirito e dell'organizzazione di gioco. Fin qui al Ferraris sono arrivati due successi in questo campionato, quello col Catanzaro (c'era ancora Corradi in panchina) lo scorso 19 settembre e quindi quello più recente con la Virtus Entella il 31 ottobre, nel giorno dell'esordio del tecnico abruzzese da allenatore blucerchiato a Marassi. Ora la Sampdoria affronterà tra le mura amiche sabato il Benevento e quindi nel giro di poche settimane sempre in casa se la vedrà con Cremonese, Modena, Vicenza e Verona. Tutte gare impegnative come lo saranno anche le tre trasferte con Padova, Pisa e Empoli, ma di sicuro in poco più di un mese si capirà se i blucerchiati potranno togliersi definitivamente dai guai in classifica (in questo momento è solo 1 il punto di vantaggio dalla zona playout) per guardare forse anche a obiettivi più ambiziosi. Nel calcio di oggi ormai la grande moda è quella di parlare del famoso “percorso” che ogni squadra attraversa. Il percorso della Sampdoria di D'Angelo è appena iniziato, ma la pausa sta servendo per mettere un po' di benzina nel motore di una squadra che aveva bisogno di rifiatare e di recuperare qualche pedina importante.

Torna Insigne e non solo

Finora col neo allenatore non si è ancora visto Lorenzo Insigne e c'è grande attesa per il suo ritorno contro il Benevento: in settimana si capirà se l'ex Napoli – che curiosamente non si vede in campo da inizio ottobre da quella brutta sconfitta ad Avellino – potrà essere protagonista dall'inizio o in corsa, ancora contro una squadra campana. Insigne comunque è tornato a lavorare in gruppo in questi giorni e questo ovviamente è un dato importante per l'attuale Samp. Senza dimenticare il ritorno di Lauritsen, fin qui davvero deludente e a caccia di riscatto. Al rientro in gruppo stanno lavorando anche Di Pardo e Verschaeren: l'obiettivo è quello di portarli sabato in panchina. Ancora out Esposito, nuovamente in gruppo Abildgaard dopo il problema al polpaccio che non gli aveva comunque negato di scendere in campo con la Carrarese. Nei prossimi giorni è atteso il ritorno in Italia di Begic e Makoumbou dopo gli impegni con Slovenia e Congo: altri due giocatori che stanno vivendo una fase di crescita col nuovo allenatore. A proposito, oggi a Bogliasco ci sarà anche il rientro dello stesso Luca D’Angelo, ieri presente a Coverciano per la Panchina d’oro e quindi sostituito per un giorno al centro sportivo blucerchiato dal suo vice Luca Mora, che ha diretto l’allenamento.