PALERMO - Il riscatto c’è stato, adesso la nuova missione è il bis in casa. Cosa non proprio impossibile per una squadra che nel suo stadio non perde da più di un anno (18 vittorie e un pareggio in 19 partite) e dove ha vinto le ultime nove di fila. Messa così sembrerebbe addirittura facile per la capolista Palermo , ma il calcio insegna che non c’è niente di scontato. Il Benevento ha 11 punti in meno, eppure i rosanero tengono le antenne dritte, anche perché sono ancora scottati per quello che è successo a Catanzaro appena una settimana fa. A sferzare tutti come sempre è Inzaghi , che vivrà anche un’altra giornata speciale.

Le parole di Inzaghi

Dopo il recente rendez-vous con il Pisa, adesso c’è quello con il Benevento, squadra con cui sette anni fa centrò una promozione in Serie A macinando un record dietro l’altro. «Per me è sempre una partita particolare – ammette Superpippo -. Nei due anni lì abbiamo fatto qualcosa di straordinario, ce ne siamo resi conto successivamente. Ho un ricordo bellissimo della città, dei tifosi e del presidente Vigorito con il quale continuo a sentirmi costantemente. Un anno fa ho tifato per loro, adesso saranno avversari, ma solo per questa partita. Di sicuro ci aspetta una gara insidiosa, il Benevento gioca bene e ha anche raccolto meno punti di quanto meritasse». Il Palermo ha un paio di garanzie per scollinare anche questa: l’attacco record (30 gol segnati, 17 dal duo Johnsen-Vavassori), il fortino Barbera e i tifosi (anche stasera saranno quasi 30mila). Un cocktail perfetto per continuare la corsa verso la promozione e per provare anche a mettere altra distanza su chi insegue: il Modena secondo è tornato a tre punti dopo il turno infrasettimanale, le terze sono addirittura a -8.

Il ricordo di Benevento

«Similitudini con il campionato vinto a Benevento? Non m’interessano, anche perché lì centrammo una serie di record inavvicinabili – ricorda Inzaghi -. Puntiamo sempre a migliorarci, sarebbe bello avvicinarsi a quello che si è fatto lì ma quello che m’interessa è raggiungere il nostro obiettivo». Per farlo Inzaghi dovrà saltare trappole come quella con il Benevento ed essere anche più forte dell’emergenza. Dal post sosta al Palermo sono rimasti 16 giocatori di movimento e pure stasera le scelte saranno obbligate, anche se è lo stesso Inzaghi ad annunciare qualche novità in formazione che potrebbe portare ad un 4-3-3 iniziale al posto del consueto 4-2-3-1.

Nessun infortunato recuperato

«Degli infortunati non abbiamo recuperato nessuno – rivela il tecnico -. Palumbo spingeva per venire in panchina, ma non si è ancora allenato con noi. Ci sarà per la prossima. Strefezza può fare venti minuti, era piuttosto affaticato dopo lo spezzone di martedì, in più va gestito. Mazzitelli verrà ancora in panchina, sfrutteremo il regolamento (in caso di utilizzo il Palermo pagherà una multa, ndr). Siamo sedici, dieci giocano e cinque entrano ma sono sicuro che faremo una grande partita. Fra i titolari ci saranno Gomes e Magnani». Con questi presupposti il Palermo affronta un Benevento gasato dalla goleada con l’Empoli ma con qualche dubbio di formazione. E se per Inzaghi sarà speciale, lo stesso vale per il palermitano Schimmenti e il trapanese Tumminello che hanno anche un passato nel settore giovanile rosanero. Qualcuno in tribuna di sicuro tiferà per loro, ma farsi sentire non sarà semplice. Stasera il Barbera sarà ancora una bolgia.