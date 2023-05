Ranieri, conferenza Cagliari-Venezia: condizione Rog e favorite ai playoff

Mancano ormai pochi giorni all'inizio dei playoff di Serie B. Il Cagliari è una delle sei squadre ancora in corsa per sognare l'ultimo posto per la promozione in massima serie. Il primo scoglio è il Venezia di Vanoli e "non si possono fare calcoli" ha detto Claudio Ranieri in conferenza stampa. I rossoblù dalla loro hanno la possibilità del doppio risultato avendo concluso la stagione con un miglior posizionamento in classifica rispetto agli avversari. In caso di parità si andrà ai supplementari ma non ci saranno i rigori, questo il regolamento in vista della prima sfida secca dei playoff .

Cagliari-Venezia, conferenza Ranieri

Claudio Ranieri ha analizzato la prossima sfida ai playoff contro il Venezia: "Ha ottimi giocatori, come noi non si capiva perchè non ingranasse, non erano nella mentalità della B. Hanno cambiato il tecnico e chi arriva non ha la bacchetta magica. Vanoli ha fatto un ottimo lavoro e ha avuto bisogno di tempo un po' come me qui. Arrivano in un buon momento e sarà parita difficile per entrambi. Favorite per la A? Non ci sono, i playoff sono una lotteria e tutto può succedere".

Le parole sui singoli e il gruppo: "I ragazzi sono carichi non c'è bisogno di caricarli ulteriormente. Dobbiamo essere concentrati e lavorare bene con tranquillità. aluto e bilancio bene tutte le forze che ho a disposizione ma non tutti stanno al 100%. Rog? Per noi è un giocatore importante ma non è in piena forma. Luvumbo e Prelec sono due ragazzi giovani e con ampi margini di miglioramento. Con Zito (Luvumbo n.d.r.) scherzando gli ho detto che più gol fa e più soldi porta a casa". In chiusura sui tifosi presenti all'allenamento: "Bellissima giornata e sono contento di chi ha potuto essere qui e darci una spinta in più in vista della partita".