Corini, conferenza Palermo-Spal: "Playoff, crediamoci! Brunori..."

Finale di stagione incandescente in Serie B : a sole tre giornate dalla fine della regular season, dopo l'approdo in A del Frosinone , ancora tanti gli obiettivi in ballo, dalla promozione diretta alla retrocessione. Discorso che vale anche per Palermo e Spal , ch le squadre in lotta per i rispettivi obiettivi stagionali. Alla vigilia della sfida del Barbera, in conferenza stampa ha parlato il tecnico dei siciliani Corini.

Palermo-Spal, conferenza Corini

A poche ore dall'inizio della sfida, queste le parole in sala stampa dell'allenatore rosanero Eugenio Corini: "La vittoria manca a noi e ai tifosi, lo sappiamo. Siamo consapevoli di dover vincere. Dopo gare importanti abbiamo ottenuto un solo successo: ora per alimentare le nostre speranze di playoff dovremo battere la Spal, che è una squadra forte, con calciatori di valore e reduce da un ottimo momento. Penalizzazioni? Non mi esprimo, rispetto tutte le società e sono felice di essere in un club che adempie a ciò che serve. Ultima occasione per i playoff? Mai dire mai, è un campionato paradossale. Una forte tenuta mentale ci consentirà di giocare al massimo in queste ultime tre partite: vogliamo provarci fino alla fine. Brunori è il calciatore offensivo che ha tirato di più in Serie B, difficile fare meglio di così. Tutino? Doveva sistemarsi fisicamente e adattarsi al nostro stile di gioco: in queste ultime settimane ho apprezzato il suo atteggiamento, è in crescita e in questo finale potrebbe risultare determinante".

