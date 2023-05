Reggina, ridotta la penalizzazione: come cambia la classifica

La Reggina si è vista restituire due punti dalla Corte d'Appello Federale. Il ricorso del club calabrese ha dato per il momento esito positivo e ora la squadra di Inzaghi si ritrova all'ottavo posto in classifica. Gli amaranto avevano ricevuto 7 punti di penalizzazione per i mancati pagamenti di IRPEF e INPS nei mesi di febbraio e marzo e dopo l'udienza svolta in mattinata si è vista ridurre la pena. La Figc ha pubblicato il comunicato sul proprio sito.