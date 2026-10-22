La Samp ha scelto: è D'Angelo

Scusate il ritardo. Dopo tre giorni di trattative, contatti e inseguimenti i blucerchiati hanno finalmente definito il nuovo allenatore. Sarà Luca D’Angelo a prendere il posto dell’esonerato Bernardo Corradi : stavolta è la scelta definitiva dopo il balletto che in questa settimana ha portato prima al no di Paolo Zanetti e poi soprattutto al dietrofront di Marco Giampaolo. Il principio d’accordo con D’Angelo e il suo agente Michelangelo Minieri, ieri presente a Genova, è stato raggiunto nelle ultime ore: l’allenatore abruzzese si legherà alla Sampdoria con un contratto di due anni (ingaggio intorno ai 150 mila euro) e oggi si metterà in viaggio da Pescara verso Bogliasco dove nel pomeriggio – dopo le visite mediche e la firma dell’accordo – allenerà la squadra per la prima volta. D’Angelo non avrà molto tempo per prendere contatto col mondo blucerchiato visto che domani la squadra sarà già in partenza per il ritiro di Bolzano dove sabato affronterà il Südtirol. E solo tre giorni più tardi, martedì sera, ci sarà un’altra trasferta ravvicinata ad Ascoli. Subito due prove del fuoco per un allenatore chiamato a rilanciare una Sampdoria ultima in classifica e in grande difficoltà , con la stragrande maggioranza delle scelte tecniche del mercato estivo – a parte Insigne che però in questo momento è ai box – che non stanno funzionando.

Profilo ed esperienze in Serie B

D’Angelo conosce bene la Serie B anche se arriva dalla sua stagione meno positiva, quella della retrocessione in C con lo Spezia. Ma proprio lo Spezia con lui nel 2025 sfiorò la promozione in A, perdendo in finale playoff contro la Cremonese. E nel suo curriculum c’è un’altra finale playoff persa alla guida del Pisa, nel 2022 contro il Monza. Un profilo che la Sampdoria aveva inseguito anche a marzo, subito dopo la sconfitta di Frosinone che era coincisa con l’esonero della coppia Foti-Gregucci, ma in quell’occasione D’Angelo – che di lì a poco sarebbe tornato allo Spezia dopo l’esonero di Donadoni – preferì non accettare la corte dei blucerchiati. Ora però dopo sole 7 giornate e con buona parte del campionato ancora da disputare lo scenario è cambiato.

L'arrivo a Bogliasco e lo staff

Anche se D’Angelo – va detto – rappresenta un’alternativa rispetto agli altri allenatori contattati da Fredberg, Branco e Ariaudo, si tratta comunque di un mister con una buona esperienza in categoria alle spalle. Tra l’altro D’Angelo ritroverà alla Sampdoria un suo ex giocatore allo Spezia come Salvatore Esposito che – in coppia col fratello Pio oggi all’Inter – fu uno dei trascinatori nella stagione che portò gli aquilotti alla finale playoff. Alla fine il mister abruzzese ha vinto il casting last minute con Mignani, Caserta e Iachini. Nello staff di D’Angelo resterà Attilio Lombardo (che ieri ha allenato la squadra a Bogliasco) e potrebbero restare altri componenti come Clemente (portieri) e Bertini (preparatore atletico). Con lui arriveranno almeno quattro collaboratori: uno di questi dovrebbe essere Luca Mora, già suo braccio destro allo Spezia. A D’Angelo il compito di invertire la rotta di una Sampdoria che naviga ormai da anni in acque pericolose.