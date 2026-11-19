Kevin Mbabu è il nuovo idolo dei tifosi della Sampdoria . Il globetrotter svizzero, con passaporto congolese e francese, si sta ritagliando un ruolo da protagonista. Un corridore sulla fascia destra, un combattente. A 31 anni la sua prima avventura italiana dopo tanti giri per l'Europa. Come sta vivendo questa esperienza? «Un inizio molto positivo. Mi sono sentito ben accolto dai dirigenti, dai giocatori, dallo staff e dai tifosi. Probabilmente subito non ero nella condizione ideale anche perché per tre mesi mi ero allenato senza una squadra. Tempo al tempo, ora le cose stanno andando meglio». È già entrato nel cuore dei tifosi blucerchiati . «Io sono un team player, un giocatore che pensa alla squadra. Sono uno che muore in campo per il suo club e i per i suoi compagni. Apprezzo il fatto che questo mio spirito piaccia ai tifosi. E spero di migliorare nelle prossime gare». Che effetto le fa lo stadio di Marassi? «Sia lo stadio sia la Sampdoria oggi sono in una categoria che non ne rispecchia il valore. Uno stadio top, un'atmosfera bellissima. Sabato abbiamo il Benevento e dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto nelle ultime partite».

Mbabu si racconta: dall'apporto di D'Angelo al ruolo nello spogliatoio

Cosa vi sta dando D'Angelo come allenatore? «Sicuramente da quando è arrivato ci ha dato sicurezza, fiducia. A livello difensivo ci ha dato solidità e struttura. Con lui concediamo meno occasioni agli avversari. E questo aiuta a vincere le partite».



Difesa a quattro o a tre? Questa Samp sa cambiare abito. «Non voglio rivelare i nostri piani tattici. Ma se vedete l'ultima partita con la Carrarese le cose sono cambiate a livello difensivo e offensivo. Un approccio tattico un po' ibrido da parte del mister che mi piace. Perché non dà riferimenti agli avversari».



Quante lingue parla? E questo l'aiuta ad essere un uomo spogliatoio? «Parlo francese, inglese e tedesco. Poi lo spagnolo in modo semplice. L'Italiano lo capisco, ma parlarlo è più difficile. Conoscere tante lingue ti aiuta a dialogare con più giocatori e ad essere coinvolto nella vita di tutti i giorni. Cerco di essere un leader sul campo per mentalità e dare consigli ai compagni. Comunque Insigne quando parla lo capisco».

"Insigne giocatore di classe, con Krastev mi trovo bene"

Ecco, Insigne è pronto a tornare in campo ma vi ha dato molto anche nello spogliatoio, vero? «Lorenzo è un giocatore di classe. A livello mentale ci dà sicurezza anche se non gioca perché in campo vede tutto. Una qualità speciale che in squadra non ha nessun altro. Speriamo che torni presto».



Una Samp piena di giocatori esperti e con due giovanissimi, Krastev in porta e Mezzotero in attacco. «Con Krastev, nonostante la differenza di età, mi sono trovato subito bene. Sono molto contento per lui, per le sue prestazioni considerata la giovane età e la situazione in cui è entrato in squadra. A volte gli do consigli sul gioco, sui passaggi. Mezzotero è una storia da favola, ha trovato subito il gol. Ora deve confermarsi sul lungo periodo, la cosa più difficile».



La Sampdoria deve puntare alla risalita in classifica? «L'approccio deve essere partita per partita. L'obiettivo deve essere vincere il più possibile. Il nostro focus è sulla partita col Benevento e poi sulle prossime, non su quello che potrà succedere ad aprile o maggio. Ed è importante il ritorno di giocatori che erano infortunati».

Mbabu: "Il mio look? Sono contento se suscita ricordi positivi"

Lei ha un rapporto speciale con l'Italia, è la sua prima volta. «Sì, il mio padrino è milanese e la mia madrina pugliese. Quando ero piccolo mi portavano sempre in Puglia, a Corsano. La B mi sta sorprendendo per la sua difficoltà, davvero un campionato tecnico e fisico».

Sta già conoscendo Genova anche a tavola. «Ho assaggiato le trofie al pesto e i pansoti. E poi la focaccia, la farinata, anche la crostata. Ovviamente non lo faccio tutti i giorni. Ogni tanto c'è il pasto sgarro. Mi piace il cibo, è una delle mie passioni. Mi piace lo stile antico della città di Genova che la rende speciale, diversa rispetto a Milano. E mi piace la vicinanza del mare».



Il suo look con le treccine rimanda a celebri ex Samp come Gullit e Karambeu. «Se questo look suscita ricordi positivi, sono contento. Se i tifosi si ricorderanno di me anche per questo, mi farà piacere. Ma ora il mio compito è quello di scrivere una nuova storia nel club».