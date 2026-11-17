C’è una Lazio anche nel campionato di Serie C. Si chiama Cosenza. Una squadra che gioca le partite casalinghe senza tifosi per protesta di quest’ultimi verso la proprietà. Guarascio “come” Lotito. La posizione in classifica non è la stessa: il Cosenza è infatti penultimo in classifica, ma da quando è tornato a giocare al “San Vito-Marulla” è tornato anche a vincere. Sei punti tra Inter U23 e Casertana. Vittorie da godere tra pochi intimi. Come se non bastasse, la stagione era iniziata sul campo neutro di Crotone perché c’è voluto tempo anche per risolvere i problemi insorti tra il club e il Comune. A giugno, infatti, l’amministrazione comunale di Cosenza aveva disposto la sospensione dell'attività sportiva nell'impianto. La decisione si era resa necessaria per l'incompatibilità tra il cantiere dei lavori di ammodernamento (finanziati con 7 milioni di euro) e la sicurezza pubblica durante le partite.

Idea nuova squadra dedicata a Denis Bergamini Oltre ai cantieri sugli spalti, il terreno di gioco del Marulla era stato dichiarato impraticabile e necessitava di rifacimento. Inoltre, mancava l'agibilità per diversi locali interni dello stadio. Da una paio di settimane questo problema non c’è più, ma rimane una squadra nella quale gran parte della tifoseria rossoblù non si riconosce. Al punto che c’è chi si è messo in moto per creare un’altra squadra da far giocare al Marulla. La nuova squadra non partirebbe dalle categorie bassissime, ma dal campionato regionale di Eccellenza. Il piano prevede infatti l'incorporazione del titolo sportivo della DB Bergamini, squadra prima in classifica nel campionato di Eccellenza e dedicata allo sfortunato Denis, ex giocatore rossoblù sul quale è ancora in atto il processo per stabilire le cause della morte, dopo che in primo grado è stata giudicata colpevole l’ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni. Proprio oggi è attesa la sentenza d’appello. Giornata cruciale a Cosenza. Il nuovo gruppo, formato da professionisti e imprenditori (una quindicina), ha fissato la presentazione pubblica del progetto sportivo e societario alla città per oggi alle ore 17.30 presso il Cinema Teatro Italia di Cosenza. I promotori hanno definito l'utilizzo dello stadio San Vito-Gigi Marulla una condizione imprescindibile per il progetto. La DB Rossoblù ha già protocollato un'istanza ufficiale al Comune di Cosenza per disputare nell'impianto cittadino le proprie gare interne a partire dal 29 novembre. “Dalle nostre radici, verso il futuro” è il messaggio scelto per accompagnare la serata. L’appuntamento per la prima partita è fissato per il 29 novembre contro l’Admo Pro Pellaro. La richiesta comprende anche gli incontri con Deliese, Reggioravagnese, Palmese e Virtus Rosarno. L’intenzione è quella avvicinare il progetto alla città già durante questo campionato, sarebbe solo il primo passo per dare poi forma al progetto Cosenza Calcio 1914. Il richiamo al marchio storico è fondamentale e punta a convogliare tifosi, cittadini e realtà economiche del territorio. Il Cosenza di Guarascio intanto prosegue per la propria strada. L’allenatore Coppitelli e il direttore sportivo Lucioni puntano a mettere la squadra in sicurezza e la strada sembra quella giusta con 8 punti nelle ultime quattro partite. Guarascio è deciso ad opporsi alla concessione dello stadio alla DB Bergmanini, ma la convenzione sembra consentire al sindaco di darla anche alla società di Eccellenza.