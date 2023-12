Superlega e il calcio che non si vende: gli slogan e chi non ha capito

La Superlega può piacere e non piacere. E quindi si può auspicare che nasca, oppure che fallisca. Fa tutto parte del grande diritto di pensiero e parola che viene garantito dai mai troppo ringraziati estensori della nostra Costituzione. Poi c’è una sentenza della massima corte europea che stabilisce una serie di punti inoppugnabili che dovranno essere osservati. Non c’è molto spazio all’interpretazione, per esempio, sul fatto che nessuno può minacciare sanzioni o, addirittura, assegnarle a chi pensa di partecipare a una competizione alternativa. Si chiama libera concorrenza, è un concetto desueto per il mondo del calcio, ma piuttosto comune in chi mastica il diritto europeo. Il che non significa che chi crede di difendere le proprie idee sul calcio, su come deve essere organizzato e da chi, non possa farlo. Solo deve farlo senza abusare di un potere che si è autoassegnato e che amministra senza un controllo superiore. La Superlega si farà o non si farà sulla base di quanto decideranno i club, che in definitiva sono i veri padroni del calcio, perché sono quelli che pagano. Se ci stanno si fa, se non ci stanno non si fa.