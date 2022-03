F1: materiali consegnati in ritardo, Haas in pista nei test in Bahrain da giovedì pomeriggio

ROMA - E' un periodo non certo facile per la Haas. Dopo l'annullamento del contratto con lo sponsor Uralkali e il pilota Nikita Mazepin, arrivati in seguito al conflitto russo-ucraino, la scuderia statunitense deve fare anche i conti con un ritardo nelle consegne. Ad annunciarlo è stata la Haas stessa, che tramite un comunicato ha fatto sapere che i materiali per scendere in pista nei test della Formula 1 in Bahrain sono giunti solo nella tarda serata di martedì 8 marzo.