F1, Gp Azerbaijan: Leclerc comanda le libere 2, quinto Sainz

BAKU - E' di Charles Leclerc il miglior tempo nelle prove libere 2 al Gran Premio dell'Azerbaijan, valevole per l'ottava tappa del Mondiale 2022 Formula 1. Il monegasco della Ferrari, sul circuito di Baku, firma il crono di 1:43.224 e precede le due Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen, rispettivamente in seconda e terza posizione. Ancora bene Fernando Alonso, che chiude con il quarto tempo davanti al connazionale Carlos Sainz, attardato in classifica rispetto al compagno di squadra.