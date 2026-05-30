"Sconvolto da quello che ho visto": il soccorritore di Schumacher rivela l'incidente dopo 12 anni

"Andiamo da Schumacher": il momento in cui scoprì chi era il ferito

All'epoca dei fatti Dainese era in servizio per SAF Hélicoptères, società specializzata in soccorso alpino e trasporti sanitari d'emergenza. La squadra ricevette una chiamata urgente dalle piste di Méribel e decollò senza sapere chi fosse la persona coinvolta nell'incidente. La scoperta arrivò soltanto una volta atterrati sulla neve. "Un soccorritore è saltato giù dall'elicottero con il medico e mi ha detto 'Andiamo da Schumacher!'". Una frase che inizialmente lasciò incredulo il pilota: "All'inizio ho pensato che stesse scherzando." La conferma arrivò pochi istanti dopo. "Ma quando il comandante ci ha ordinato di togliere i microfoni e le GoPro, e di vietare ai giornalisti di accompagnarci, ho capito che aveva ragione" - ha spiegato. Pur non essendo un grande appassionato di Formula 1, Dainese era pienamente consapevole della statura sportiva del sette volte campione del mondo: "Inconsciamente, sentivo la pressione perché sapevo che veniva venerato come un dio". Allo stesso tempo, però, il soccorritore cercò di mantenere il sangue freddo necessario in una situazione di emergenza: "Per me era solo un'altra persona gravemente ferita".