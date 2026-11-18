Partire dal fondo e risalire il gruppo? C’è chi può e nella Formula 1 odierna gli esempi sono stati recenti. Andrea Kimi Antonelli lo ha fatto a Monza, dove ha vinto, ma la prima impresa del genere l’aveva compiuta un anno fa a Las Vegas, dove dalla 17ª posizione in griglia era arrivato a conquistare il podio nonostante una penalità per partenza anticipata. «D’altronde Kimi ha un talento speciale, lo si è visto fin da quando era piccolo» è stata la lode di Max Verstappen , l’ultimo a compiere una rimonta formato maxi, nel recente GP del Brasile concluso in 2ª piazza dopo la partenza dall'ultima fila.

Il motivo della retrocessione

Questa volta nella “città del peccato” Antonelli potrebbe essere costretto a partire da lontano e a differenza dello scorso anno a Las Vegas – quando commise un errore in Q1 – si tratterebbe di una retrocessione legata a un cambiamento nella power unit. Un cambiamento che porterebbe ad Antonelli due vantaggi: come a Monza la possibilità di concentrarsi esclusivamente sull’assetto da gara. «Cosa che nella seconda parte del GP di casa gli fornì un vantaggio non indifferente» ha ricordato di recente la voce esperta di Ivan Capelli. A questo si aggiunge la possibilità di sfruttare le migliorie garantite dall’ADUO, cioè quelle possibilità di sviluppo riservate a chi monta una power unit giudicata “in ritardo” rispetto alla battistrada (tale è stata definita l’unità Red Bull).

Russell risparmiato

La sostituzione è prevista soltanto per Antonelli, in modo da evitare a George Russell la retrocessione e facilitare – almeno in teoria – la sua corsa al 2º posto nel Mondiale, all’interno di una lotta serratissima: il britannico è infatti scivolato al 3º posto, a 17 lunghezze da Verstappen. La Mercedes pensa al presente ma anche al futuro, senza voler esagerare con lo sguardo in avanti, magari a quel 2030 in cui i motori turboibridi dovrebbero salire da sei a otto cilindri e da 1.6 di cilindrata a 2.1. Ieri c’è stato un giallo in merito, dato che l’accordo trovato per il cambio di regolamento nella F1 Commission di Londra sembrava annunciato, ma in realtà non era ufficiale.

Antonelli come Schumacher

Antonelli rimane concentrato sull’odierna era regolamentare, che l’ha visto diventare il 1º campione del Mondo. Ora Kimi vuole la ciliegina della doppia cifra di successi stagionali, impresa compiuta soltanto da quattro piloti nella storia della F1, anche perché soltanto negli ultimi trent’anni il calendario si è ampliato in maniera tale da consentire tale quota. Antonelli è a quota nove vittorie e tra Las Vegas – dove il lungo rettilineo della Strip può favorire i sorpassi e, quindi, le rimonte – Lusail e Abu Dhabi cercherà di entrare nel club che oggi comprende soltanto Verstappen (recordman con 19 vittorie tre anni fa), Lewis Hamilton (ben 6 volte in doppia cifra), Sebastian Vettel e Michael Schumacher, che nel 2002 fu il primo a rompere la barriera delle 10 affermazioni. Per Antonelli il 2026 offre la 1ª occasione per entrare in questo riservatissimo circolo, ma secondo Verstappen non sarà l’ultima: «Quest’anno Kimi ha svolto un lavoro incredibile – ha detto a ESPN - e mi aspetto che possa soltanto migliorare».