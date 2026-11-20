Fra Zogno, Valle Brembana e Rilima, Ruanda, ci sono 5.700 km . Mediamente, un viaggio in aereo con scalo richiede fra le 11 e le 15 ore. Per Rino Berlendis, classe 1937, alpino bergamasco, la distanza non è mai stata un problema: è andato e tornato dall’Africa 76 volte . Sino a quando non si è spento, il 21 aprile scorso, ha messo in pratica la sua regola di vita: se la fede muove le montagne, la solidarietà le spinge. E lui le ha spinte davvero forte. Rino a Rilima è riuscito a costruire un ospedale, il Centro Santa Maria, Rilima Orthopedic Specialized Hospital, eretto nel distretto del Bugesera, circa 25 chilometri a Sud-Est della capitale Kigali, nell’area in cui sorge il nuovo aeroporto internazionale. L’ospedale è in prima linea nella cura dei bambini orfani; dei disabili a causa di handicap dovuti alla malnutrizione materna durante la gestazione (la carenza di acido folico causa malformazioni scheletriche agli arti e alla colonna vertebrale) e alla mancata assistenza durante il parto; dei sopravvissuti alle mine antiuomo . Edificato su una superficie di 80 mila metri quadrati, il nosocomio conta due sale operatorie, una sala protesi, le stanze di degenza, la radiologia, il laboratorio analisi, la palestra per la riabilitazione, le stanze per ospitare i parenti dei bambini operati, un reparto per i bambini orfani. Lo Stato ruandese ha ufficialmente riconosciuto la struttura come “ospedale di riferimento per la chirurgia ortopedica pediatrica e la riabilitazione”.

Arriva la Formula 1

Lo stesso Stato però ha varato il progetto “Bugesera International Airport”, definito dalle autorità di Kigali “un polo d’eccellenza”, ordinando di smantellare l’ospedale entro il 30 dicembre per lasciare spazio all’ampliamento dell’area aeroportuale e alla realizzazione della nuova pista di Formula 1, con annessi hotel, aree commerciali e altro ancora. Dal 2030 e per dieci anni il Ruanda ospiterà il Gran Premio africano del Circus. Allo scopo precipuo di imporsi come il “Paese dello Sport”, non bada a spese la Repubblica del presidente Paul Kagame, rieletto per il suo quarto mandato presidenziale nel luglio 2024 con oltre il 99% dei voti: prima la sponsorizzazione dell’Arsenal per 13,3 milioni di dollari, poi l’accordo con l’Aston Villa sulla base di 26 milioni di dollari. Adesso arriva la Formula Uno, con il fondamentale sostegno di investimenti sauditi, cinesi e qatarioti. Ma il prezzo è pesantissimo per i 30 mila abitanti del distretto di Burgesera. In Rete è diventato virale il video di Leoncia, un’abitante della zona mercato: «L’indennizzo che ci daranno è insufficiente per acquistare altri terreni e costruire nuove case. Il governo sta riducendo tutti a vivere per strada». E senza più l’ospedale costruito da Berlendis e dalla sua Fondazione Augere che in latino significa accrescere, aumentare, far crescere, rafforzare, sviluppare, ricolmare. A parole, le autorità di Kigali hanno assicurato che il Centro Santa Maria verrà ricostruito in una non meglio individuata “zona a Nord”, ma, per il momento di concreto c’è la sua chiusura.

Figlia orgogliosa

E qui entra in campo Barbara Berlendis. La sua testimonianza è toccante, appassionata, onora la memoria del padre: «Sono la figlia orgogliosa di un alpino che ha fatto del sacrificio, della solidarietà e della condivisione il proprio stile di vita. Rino Berlendis ha iniziato la sua missione in terra d’Africa nel lontano 1979, quando io avevo 7 anni. In 45 anni ha fatto 76 viaggi in Africa: l’ultimo nel 2024, a 87 anni. Una vita movimentata la sua: due mani grandi, un cuore sempre rivolto al prossimo e una testardaggine che gli ha permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati e, agli occhi di molti, pura utopia. La sua scelta di vita è stata condivisa pienamente con mia madre. Un’esistenza ricca di racconti, colori, emozioni, profumi, sorrisi e la volontà di non fermare mai quelle grandi mani che hanno riempito la nostra casa di bene, un bene capace di prenderci per mano e accompagnarci, assieme a lui, durante diversi viaggi a Rilima in Ruanda. Inizialmente, papà ha svolto la sua missione in Burundi per trasferirsi dopo pochi anni in Ruanda. Qui ha realizzato il Centro Santa Maria. Per un lungo periodo la conduzione è stata affidata ai volontari che si fermavano a Rilima parecchi mesi con l’obiettivo poi raggiunto, di affidare la gestione dell’ospedale ai ruandesi. Il terreno dove questa grande opera umanitaria è stata edificata era stato acquistato dai fondatori, mio papà e la volontaria Lina Panigada che, successivamente, l’hanno donato alla diocesi di Kigali».

La Curva Nord Atalanta

Il racconto di Barbara è dettagliato e minuzioso. «La struttura ha sempre rappresentato non soltanto un punto di riferimento medico, ma anche un volano di sviluppo per la comunità locale. Oltre a migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti, il centro offre lavoro e sostentamento a 70 famiglie dei dipendenti, finora stipendiati dalla Fondazione Augere onlus. Voluta dal gruppo volontari che operavano in missione, la Fondazione è stata aperta da mio papà che ne è stato presidente sino a qualche anno fa, quando ha scelto di dimettersi per dedicarsi totalmente alla cura di mia madre che si era ammalata. Ciononostante, Rino ha sempre sostenuto la Fondazione e non ha mai smesso di ringraziare i benefattori che negli anni hanno donato denaro e materiale per la riuscita dell’impresa. Il funzionamento e la manutenzione di una simile struttura hanno richiesto milioni di euro. Papà ha documentato ogni spesa, ogni donazione, ogni intervento nei suoi diari, scritti fra il 1979 e il 2024. Ci sono anche le drammatiche testimonianze dei sopravvissuti al genocidio del 1994, costato la vita a quasi un milione di persone. Con l’aiuto di volontari e amici, Rino Berlendis ha donato se stesso per la realizzazione dell’ospedale sostenuto da moltissime persone, volontari che in prima persona hanno messo a disposizione il loro tempo per le missioni a Rilima; privati, aziende, enti e associazioni che hanno sempre creduto in lui. In prima persona, papà ha sempre cercato di diffondere e raccontare i suoi viaggi: nelle scuole, negli asili, nelle parrocchie e dove lo chiamavamo, mostrando diapositive, fotografie, filmati e parole capaci di arrivare al cuore di chi ascoltava. Le iniziative erano molte, però l’Alpino trovava sempre il tempo per dedicarsi alle radici di ulivo: le puliva, le lavorava per ore e ore, trasformandole in Natività nei ceppi che vendeva durante la mostra allestite nel periodo Natalizio, devolvendo il ricavato al sostentamento del Centro Santa Maria. Negli anni, ha realizzato circa tremila presepi, venduti a scopo benefico non solo in Italia, ma anche oltre oceano». Barbara prende fiato e racconta con anche la Curva Nord dell’Atalanta sia scesa in campo per il Rwanda: «Insieme con Don Giulio Gabanelli e la comunità di Zogno, anche gli ultrà bergamaschi hanno scelto di sostenerci. Con il Bocia Claudio Galimberti, per diversi anni hanno organizzato il torneo di calcio con le vecchie glorie atalantine. Si chiamava “Aiutiamoli a Camminare”. Il ricavato è stato donato a mio papà, durante la Festa della Dea. Questi ragazzi hanno donato più di 110 mila euro. La loro amicizia e la loro vicinanza sono sempre state costanti. La mia famiglia ed io non dimenticheremo mai lo striscione per Rino Berlendis inalberato allo stadio, nel giorno del suo funerale».

Fondazione Hamilton

Nell’ottobre di due anni fa, l’Alpino è stato per l’ultima volta a Kigali. Un viaggio memorabile: «Papà ha ricevuto riconoscimenti a tutti i livelli: dal Ministero della salute Ruandese, alla Caritas di Kigali, alla direzione del Centro ospedaliero. Soprattutto, l’ha commosso la gratitudine dei ruandesi, della gente che ha aiutato e di tutti quelli che ha avuto accanto negli anni. È per questo che la notizia dello smantellamento dell’ospedale ci ha piombato in uno stato di choc, pensando alla vita di mio padre, alle sue mani sempre pronte ad aiutare chiu nque ne avesse bisogno. Una vita nella quale ha conciliato conciliare la famiglia, gli amici, l’Africa, la sua comunità parrocchiale, le Penne nere. Lui che nel 2007, a Loano, ha ricevuto dall’Associazione Nazionale Alpini, il riconoscimento di “Alpino dell’Anno” per la sua devozione umanitaria verso il prossimo. Nel silenzio di ogni gesto, di ogni pensiero senza pubblicità, senza gesti clamorosi, papà ha dimostrato come sia possibile donare e condividere, le due azioni fondanti dell’ospedale. Non possiamo fermare ciò che il governo di Kigali intende fare nel Bugesera. Sappiamo bene che il business di questa operazione prevale su ogni altra logica. Ciò che non riusciamo ad accettare è perché non sia stato possibile programmare e ricostruire per tempo l’ospedale in un altro luogo. Non bastano le rassicurazioni di circostanza, non possono bastare. L’ospedale non può svanire in un silenzio assordante. Durante i funerali di mio padre, il celebrante Don Mauro Bassanelli ha definito la sua esistenza un’eucarestia. Questa parola non racchiude solo il sacrificio, ma la donazione. Il pane per sua natura deve essere mangiato, spezzato e condiviso. Viviamo spesso distratti, come se il tempo fosse infinito, ma ogni giorno che passa è unico e, prima o poi, ci accorgiamo che ciò che non abbiamo detto, pesa più di ciò che non abbiamo fatto». È per questo che Barbara Berlendis denuncia a Tuttosport ciò che sta accadendo a 5.700 chilometri da Zogno. Lo saprà anche Mission 44, la Fondazione benefica di Lewis Hamilton perché con il prestigio e l’autorevolezza del sette volte campione del mondo, il rombo della Formula Uno non sovrasti la speranza dei pazienti di Rilima di essere curati in un altro ospedale. Ma presto. Domani è già tardi. Dovrebbero saperlo anche a Kigali.