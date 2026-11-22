L’America Maga? In Formula 1
La Formula 1 è Maga . O meglio, è l’America che (parafrasando) Make Formula 1 Great Again. I numeri non mentono e convergono tutti, anche nel momento più basso del trumpismo, col Presidente colpito dalla marea contraria di voti alle elezioni di metà mandato e tornato a mani vuote dallo storico summit trilaterale con Cina e Russia: l’America trascina il Circus. E viceversa, visto che una Las Vegas in evidente crisi di vocazione ha trovato nuova linfa con il Gran Premio che in questi quattro anni di tutto esaurito ha generato un impatto economico di oltre 4 miliardi di dollari per il Nevada, con entrate fiscali quantificate in 43 milioni di dollari soltanto l’anno scorso. Che la F1 sia stata rilanciata dalla scelta geniale di portarla su Netflix, avvicinandola ai giovani, è un dato di fatto. Come d’altronde la proprietà americana, con Liberty Media che festeggia il decennale dell’acquisto dei diritti dell’apice del motorsport (e dal 2024 pure del Motomondiale). E il boom di passione, con GP da tutto esaurito ormai ovunque (fino ai 500mila di Silverstone e i 400mila di Monza) e un’audience globale arrivata a 1,83 miliardi di telespettatori, è trainata appunto dall’America. Unico Paese d’altronde ad avere tre Gran Premi: Austin (con un contratto fino al 2034), Miami (che ha rinnovato addirittura fino al 2041) e Las Vegas (2037).
Tendenza in costante aumento
Degli 830 milioni di appassionati della F1 in tutto il mondo, 53 milioni sono statunitensi, con un aumento dell’11% rispetto al 2023. Soprattutto sono giovani (il 44% ha meno di 35 anni)e con una fetta sempre più importante di donne (il 37%), quello che piace a chi investe. Con una tendenza in ulteriore aumento, visto che tra i nuovi fan, il 47% ha tra i 18 e i 24 anni e oltre la metà sono donne. Gli Stati Uniti inoltre sono il mercato Social più grande del Circus: 171 milioni di visualizzazioni YouTube nel 2025 e 6.3 milioni di follower su YouTube, TikTok e Instagram con una crescita annua quantificata col +17%. Il tutto supportato dalla nostra partnership con Apple TV, che ha visto un +13% nelle ore di F1 viste in America. Con la voglia di crescita della Cina e dell’Asia, nonché la spinta sempre forte del Medio Oriente (le prossime due tappe in Qatar e Abu Dhabi sono state confermate nonostante le fibrillazioni nell’area), la Vecchia Europa rischia di rimanere schiacciata. Proprio come a livello politico globale. Anche se nel mondo del business ci sono voci di una possibile vendita da parte di Liberty Media, che potrebbe monetizzare il boom, col titolo cresciuto in Borsa del 250% e il margine operativo lordo triplicato dall’acquisto del Circus. Più Grande di così....
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