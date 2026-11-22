La Formula 1 è Maga . O meglio, è l’America che (parafrasando) Make Formula 1 Great Again. I numeri non mentono e convergono tutti, anche nel momento più basso del trumpismo, col Presidente colpito dalla marea contraria di voti alle elezioni di metà mandato e tornato a mani vuote dallo storico summit trilaterale con Cina e Russia: l’America trascina il Circus. E viceversa, visto che una Las Vegas in evidente crisi di vocazione ha trovato nuova linfa con il Gran Premio che in questi quattro anni di tutto esaurito ha generato un impatto economico di oltre 4 miliardi di dollari per il Nevada, con entrate fiscali quantificate in 43 milioni di dollari soltanto l’anno scorso. Che la F1 sia stata rilanciata dalla scelta geniale di portarla su Netflix, avvicinandola ai giovani, è un dato di fatto. Come d’altronde la proprietà americana, con Liberty Media che festeggia il decennale dell’acquisto dei diritti dell’apice del motorsport (e dal 2024 pure del Motomondiale). E il boom di passione, con GP da tutto esaurito ormai ovunque (fino ai 500mila di Silverstone e i 400mila di Monza) e un’audience globale arrivata a 1,83 miliardi di telespettatori, è trainata appunto dall’America. Unico Paese d’altronde ad avere tre Gran Premi: Austin (con un contratto fino al 2034), Miami (che ha rinnovato addirittura fino al 2041) e Las Vegas (2037).