Arabia Saudita FP2, Ferrari timida: Leclerc e Sainz lontani, i risultati

ROMA - Un venerdì senza acuti per la Ferrari al Gran Premio dell'Arabia Saudita, secondo appuntamento stagionale della Formula 1. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno chiuso rispettivamente con il nono e il decimo tempo nella seconda sessione di prove libere, che ha visto Max Verstappen terminare l'ora sulla pista di Jeddah in testa alla classifica tempi. Dietro all'olandese ci sono l'Aston Martin di un ottimo Fernando Alonso e l'altra Red Bull di Sergio Perez. Buone indicazioni però per quanto riguarda il passo gara, con la scuderia di Maranello che non ha nulla da invidiare al team campione in carica.