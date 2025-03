Hamilton, prima sterzata in Ferrari! Polemica via radio: “Lascia fare a me”

Lo scambio con Adami e poi il lungo silenzio...

Nelle prime complicate fasi della gara Adami suggerisce a Lewis di utilizzare la modalità di regolazione dell’energia della batteria "K1". Hamilton replica: "Lo so, lasciami fare", il dialogo prosegue con Adami che insiste: "Prova il K1, anche soltanto per fare pratica. Lo so che è difficile…". Lewis, già impegnato nel battagliare con Albon, sembra spazientirsi: "Non sono abbastanza vicino, non sono vicino. Lascia fare a me".

A fine gara Adami ha cercato di confortare Hamilton il quale, dopo un lungo silenzio, ha risposto: "Pensavo avessi detto che non avrebbe piovuto molto.Abbiamo perso una grande occasione" riferendosi alla rivedibile strategia rossa.