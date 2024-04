Chiara Ferragni 'pizzicata' a Salò, Fedez da Miami esplode sui social

Prosegue la vacanza di Fedez a Miami insieme ai figli Leone e Vittoria e ai genitori del rapper, Franco e Tatiana. Un viaggio non solo all'insegna del relax ma anche del divertimento. Come documentato anche sui social, il rapper ha incontrato alcuni vecchi amici (tra cui Tommy Chiambra , ex di Melissa Satta) e durante una serata si è improvvisato chef, preparando (con tanta ironia) il tiramisù.

Fedez a Miami con una Cadillac

Il cantante ha pubblicato sul suo account Instagram un nuovo post in cui lo si vede appoggiato al cofano di una Cadillac color turchese. Una macchina che in realtà è un piccolo gioiello, dal grande impatto visivo, molto piaciuta ai fan. Com'è noto, il rapper è un appassionato d'auto. Nel suo garage sono parcheggiate una Lamborghini Huracan (del valore di 200mila euro), una Ferrari SF90 (prezzo di mercato superiore ai 440mila euro), una BMW X7 (prezzo di listino superiore ai 100mila euro) ed una Ferrari Roma Spider (valore superiore ai 250mila euro).

La reazione dei fan e l'ironia di Fedez

Le foto di Fedez insieme alla Cadillac turchese hanno scatenato i fan del cantante. Tra i tanti commenti, uno in particolare ha catturato l'interesse del rapper: "Sembri quelle cinquantenni che si separano dal marito e hanno l’urgenza di dimostrare al mondo che loro sono delle guerriere e che sono felicissime della loro nuova vita da single". Parole a cui il cantante ha replicato con ironia: "E tutto questo l’hai capito da una foto? Ti prego dammi i numeri del Superenalotto". A chi invece gli ha attribuito una presunta omossessualità, l'artista a commento della replica ("Mi piacciono i panda") ha aggiunto: "Passatempo preferito mentre faccio la c***a". Un altro lo rimprovera di essere "sinistroide con il portafoglio a destra". Anche in questo caso la risposta di Federico è arrivata puntuale: "Voi dove lo mettete il portafoglio?". Ed ancora: "Ma qualcosa per l'ambiente no? Aspettiamo che facciano 56 gradi a gennaio?", ha scritto un utente, mentre Fedez ha risposto: "Ho fatto la foto (con la Cadillac, ndr) e sono andato a piedi", per poi aggiungere "Federico per il sociale".

Muschio Selvaggio prosegue con Luis Sal

Dopo l'addio di Fedez a Muschio Selvaggio, il popolare podcast torna in onda. Al timone stavolta ci sarà Luis Sal. I dissidi tra i due creatori digitali sono finiti davanti ai giudici, obbligando il rapper a fare un passo indietro. Secondo le ultime indiscrezioni lo youtuber sarà affiancato dal fratello Martin. Un volto già conosciuto dal pubblico del podcast, poiché appariva già nella prima versione, quando il format era ancora co-condotto da Fedez e Luis Sal.

Chiara Ferragni, il silenzio social e la cena con le amiche

Dal ritorno da Dubai, Chiara Ferragni si è trincerata in un religioso silenzio social, allarmando i fan. Senza i figli e con il brand in svendita, la vita dell'influencer non sta andando per il meglio. Anche la sua popolarità tra i giovani è in caduta libera. Nelle scorse ore l'imprenditrice digitale è stata pizzicata a cena in un noto ristorante di Salò insieme alle sue amiche di sempre, Veronica Ferraro e Chiara Biasi. Come fatto notare da alcuni utenti social, il mood del tavolo però era tutt'altro che felice. Le tre amiche, infatti, avrebbero passato gran parte del loro tempo con lo sguardo rivolto al loro smartphone.