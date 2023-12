Ferrari terza nel Mondiale F1 2023: ecco quanti soldi ha guadagnato

Il risultato del GP di Abu Dhabi, che ha chiuso la stagione 2023 della Formula 1, ha determinato la scuderia che si è aggiudicata il secondo posto in classifica costruttori dietro l'imprendibile Red Bull, ovvero la Mercedes, con la Ferrari terza a soli due punti di distanza. Quasi una beffa per la squadra di Maranello, l'unica ad aver vinto un Gran Premio in stagione (Sainz a Singapore), oltre a Verstappen e Perez. Il Cavallino potrà però consolarsi con i soldi in entrata garantiti dal podio raggiunto.