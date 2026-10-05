Chieri è già guerriero, Scandicci si arrende

È arrivato da soli sei giorni ma la Reale Mutua Fenera Chieri che sbanca Firenze al tie-break, prendendosi una vittoria contro Scandicci che mancava dal 2021, è già in simbiosi con lo spirito guerriero di Nicola Negro. Due terzi della rosa è cambiata ma la squadra vista ieri è sempre quella feroce, indomabile, sfacciata, anche divertente e appassionante nelle sue imperfezioni, che la scorsa stagione aveva fatto innamorare il popolo biancoblù e che adesso, per di più, può contare su una dose maggiore di qualità, talento ed esperienza. Tipica gara di inizio campionato, con gli inevitabili alti e bassi, tanti errori (24 quelli in battuta delle piemontesi, praticamente un set) e molti sincronismi da migliorare, che la Reale Mutua Fenera si è aggiudicata più con la testa che con il gioco – tutto da far lievitare e rifinire - mettendoci l’aggressività e la forza di nervi necessarie per raddrizzare più volte un match vissuto all’inseguimento. Chieri si annuncia iper-offensiva e fisica, prorompente nella fase a muro, fondamentale in cui ieri ha svettato una spettacolare Lubian con 6 monster blocks. Van Aalen, con una regia da premio MVP, ha oliato l’intesa con i suoi ormai storici terminali - Nemeth e una Nervini che ha una voglia matta di spaccare il mondo dopo un Europeo in azzurro con parecchia panchina - e ha svelato la forza della schiacciatrice statunitense Eggleston, altra perla di mercato del ds Max Gallo.