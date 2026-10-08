Terminator a Cuneo: “Felice di essere qui”

TORINO - Terminator ha trovato casa a Cuneo . Terminator è Poriya Hossein Khanzadeh Firouzjah che ha scelto l’Acqua Sant’Anna Cuneo per tornare a giocare in SuperLega dopo l’esperienza dello scorso anno a Civitanova. Il giocatore iraniano è sbarcato in Italia lunedì e ieri è già andato in campo a Piacenza in occasione dell’amichevole sostenuta dai biancoblù Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. La formazione piemontese, nello scorso fine settimana ha vinto in Svizzera la Coupe Fred Fellay, e Poriya era tra i più attesi come nelle fila dei biancorossi c’era curiosità per la prima uscita del giovane centrale francese Daniel Iyegbekedo, fresco di argento europeo.

Poriya Khanzadeh, il nuovo rinforzo di Cuneo arriva dai Giochi Asiatici

Il martello iraniano, 22 anni, rappresenta l’ ultimo tassello della formazione biancoblù ed è reduce dalla conquista dell’oro ai Giochi Asiatici. Il 3 ottobre l’Iran ha superato il Giappone per 3-1 nella finale del torneo, conquistando il titolo per la quarta volta consecutiva. «Ai Giochi asiatici la classifica finale contava poco, ma volevamo vincere più medaglie da regalare alla gente del nostro Paese. Siamo felici di esserci riusciti» ha spiegato il nuovo schiacciatore biancoblù.

Poriya Khanzadeh, esperienza in SuperLega e il soprannome Terminator

Poriya ha alle spalle l’esperienza in SuperLega con la Cucine Lube Civitanova, con cui nella stagione 2024/25 ha conquistato la Coppa Italia e poi uno scampolo della scorsa stagione. «Sono felice di tornare a giocare in Italia, a Cuneo. Penso che si tratti di una buona squadra, con un bravo allenatore e una società organizzata». Lo abbiamo chiamato Terminator perché In patria è conosciuto con questo soprannome, un appellativo che sembra legato alla potenza del suo gioco. «Non so da dove sia nato il soprannome, ma lo trovo divertente. Forse è per la potenza che ho. Non lo so, ma mi piace». A riprova di questa fama c’è il palmarés dei giocatore iraniano che che è stato il miglior schiacciatore della Superlega iraniana 2023/24, miglior realizzatore nel 2022/23, miglior schiacciatore e miglior servizio al Campionato dell’Asia centrale 2022 e, più recentemente, miglior servizio nella AVC Champions League 2025/26.

Poriya Khanzadeh pronto per Cuneo: le parole di Battocchio e l'obiettivo dei tifosi

Poryia si è messo a disposizione del tecnico Matteo Battocchio che si attende un contributo importante dal suo gioco: «Dovrà inserirsi rapidamente nei meccanismi della squadra, e noi saremo pronti ad accompagnarlo in questo processo», sottolinea il tecnico. I tifosi cuneesi si aspettano molto e Poriya non vuole deluderli: «Davvero, non vedo l’ora di conoscere i tifosi. Spero che con il loro sostegno potremo ottenere dei buoni risultati. Noi ce la metteremo tutta».