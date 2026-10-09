«Cara, vecchia, nuova Novara siamo fra le top»

Barbolini e Novara, un amore che torna e ancora più forte . Il tecnico modenese si è ripreso la panchina dell’ Igor Gorgonzola Novara con l’ambizione di dare tutta la sua spinta per la crescita di un gruppo che può nutrire l’ambizione di lasciare il segno in Italia e in Europa. Il cammino è iniziato in campionato con un successo al tie-break contro la Uyba Busto Arsizio , classica partita di avvio stagione in cui le grandi si devono rodare per una stagione lunga e le squadre di seconda fascia hanno alle spalle un periodo più lungo di preparazione. Quindi è tempo di lavorare per vedere fino dove arriverà questa Novara. Barbolini, cosa rappresenta per lei l’Igor Novara? «Novara è un club a cui devo dei ringraziamenti perché mi dà la possibilità di tornare ad allenare ad alto livello in Italia e in Europa. Non è una cosa semplice e più passa il tempo più si apprezza il poterlo fare. È una società ambiziosa che si aspetta dei risultati. Ma ci sono le premesse perché stiamo lavorando con spirito positivo». Che squadra le è stata affidata? «Una squadra pronta a lavorare e io credo che sia giusto aspettare prima di esprimere dei giudizi. Io attendo a gennaio per formarmi un’idea definitiva sulle mie squadra. Adesso serve molto lavoro per darci una nostra identità. Ci vuole tempo, ci vuole pazienza per costruire. Poi è evidente che bisogna portare anche i risultati nel cammino che abbiamo intrapreso. Sulla carta siamo una tra le squadre migliori. Ma non sono le liste dei nomi a fare la differenza, ma quello che sapremo portare in campo. Ora è il tempo del lavoro».

Barbolini e la Champions League con Novara

Lei ha portato Novara a vincere la Champions League, che sensazione prova a tornare a giocare in Europa con la maglia azzurra? «La sensazione è bellissima ed è un ricordo importante che porto con me. Però mi sono anche imposto di pensare che quella vittoria è il passato. Noi non abbiamo ancora fatto niente. Quella era una Novara diversa, con giocatrici diverse e avversarie diverse. Adesso tocca a noi lavorare con questo gruppo per scrivere un’altra pagina».



Che potenzialità vede in questo gruppo? «Questa è una squadra che può crescere tantissimo, ma dobbiamo rispettare i tempi fisiologici per vedere i risultati. Sono contento di come stiamo procedendo».



Tolok in posto 4 la convince? «Sono restio a parlare delle singole giocatrici, ma su Tatiana posso dire due cose: mi è piaciuta tantissimo e ha tanto margine di miglioramento».

Barbolini: "Campionato? Lo vedo simile agli altri anni"

Come valuta la vittoria al tie-break con Busto? «Una partita che potevamo vincere 3-1 come avremmo potuto perderla 3-2. Vedo un campionato dove tutte le partite saranno difficili».

Come giudica il campionato? «Vedo un quadro simile a quello degli altri anni. Gli equilibri sono rimasti gli stessi. Conegliano è sempre la favorita d’obbligo e di onore per quello che ha fatto in questi anni. Da otto anni domina ed giusto che abbia l’onore e l’onere di essere la squadra da battere. È evidente, invece, la crescita del livello della seconda fascia di club. In Italia se non giochi bene puoi perdere con la decima in classifica e questo fatto è ancora più marcato quest’anno. Anche quello che abbiamo visto questa estate lo dimostra. Può succedere se abbassi l’intensità».

Domenica con Bergamo quindi? «Un’altra gara difficile da affrontare con tanta concentrazione».