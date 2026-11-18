Perugia, applausi a scena aperta per Loreti

Il campo ha poi evidenziato una crescita che passa anche attraverso le difficoltà. Nella finale vinta da Sir Susa Scai contro Cucine Lube Civitanova, Loreti ha ricevuto 34 palloni, chiudendo con il 29% di ricezione positiva, il 12% di perfetta, tre errori e autore di difese strepitose da applausi a scena aperta. Dall'altra parte della rete Fabio Balaso, riferimento della seconda linea marchigiana, ha fatto registrare il 41% di positiva e il 19% di perfetta su 37 ricezioni, con un solo errore. Numeri che permettono di comprendere ancor di più la complessità della sfida affrontata dal giovane libero perugino, protagonista anche di una semifinale con personalità contro Trento: 53% di ricezione positiva su 19 palloni, con il 5% di perfetta. Nella stessa partita Gabriele Laurenzano, libero Itas, ha chiuso con il 41% di positiva e il 27% di perfetta su 22 ricezioni, mentre Francesco Staforini, libero di Verona, nell'altra semifinale contro Civitanova (Balaso 62% positiva, 38% perfetta) ha raggiunto il 50% di positiva e il 18% di perfetta, sempre su 22 palloni.

La carriera di Loreti

Complessivamente Loreti è stato impegnato in 53 ricezioni nelle due giornate di Parma, con una percentuale positiva del 38%. Un banco di prova importante per il giovane giocatore, 20 anni, chiamato a raccogliere l'eredità di Massimo Colaci in una squadra che non contempla obiettivi diversi dalla vittoria. Romano, classe 2005, Loreti ha già alle spalle un percorso importante. Cinque stagioni nei campionati di Serie A, due in A2 con Santa Croce e tre nella massima categoria tra Gas Sales Bluenergy Piacenza (2) e Perugia da quest'anno. Nelle prime cinque gare di questa stagione in SuperLega Credem Banca il libero di Sir Susa Scai ha inoltre fatto registrare il 49,4% di ricezione positiva.

Loreti: "Magnifico conquistare la Supercoppa"

La Supercoppa arricchisce un palmarés nel quale figurano già l'Europeo Under 18 conquistato nel 2022 e la CEV Cup vinta con Piacenza nella scorsa stagione. «Un effetto magnifico conquistare la Supercoppa, sotto di 2-0, vincere 3-2. Non abbiamo mollato una palla soprattutto dal terzo set in poi, e stare in campo con questa squadra e con i miei compagni è veramente fantastico. Siamo stati sempre uniti», ha raccontato dopo la finale. Parole di riconoscenza verso Max Colaci e in quell'abbraccio c'è una fiducia ripagata: «Max si è complimentato con me per la vittoria e la prestazione. Mi dà sempre tanti consigli, mi sta aiutando molto e per questo lo ringrazio». Un gesto che supera il semplice confronto tra passato e presente. Colaci ha lasciato il campo, ma non ha smesso di essere un riferimento. Loreti ne raccoglie consigli ed esperienza, consapevole che il talento, da solo, non basta per custodire un ruolo così importante. A Parma è arrivato il primo grande riconoscimento della sua avventura con la maglia vincente e prestigiosa di Perugia.