TORINO - Domenica il grande volley farà tappa al Forum di Assago per Numia Milano-Imoco Conegliano , la sfida per eccellenza di questa stagione di A1 femminile in cui le due squadre viaggiano appaiate in testa a punteggio pieno. Si giocherà alle 18 e tra i protagonisti ci sarà Gianlorenzo Blengini , tecnico torinese argento alle Olimpiadi con la Nazionale maschile che ora si è tuffato nel mondo della pallavolo femminile. Blengini, la sua Numia è partita forte. Quanto conta questo match con Conegliano? «Per noi è una partita; più difficile delle altre per la qualità dell’avversario che è la miglior squadra del campionato, sia per storia, per continuità di risultati, ma anche per roster. È la grande favorita».

L'intervista a coach Blengini

Negli ultimi 26 anni non era mai successo di avere due squadre in testa a punteggio pieno. Si è già creata una frattura tra voi e le altre? «È una valutazione che andrebbe fatta alla fine del girone d’andata. Non tutti hanno giocato con tutti. Noi non abbiamo incontrato Chieri e Vallefoglia. Scandicci e Novara sono partite frenate, ma alla lunga verranno fuori. L’Igor lo sta già facendo. Scandicci ha rinnovato tanto e ha perso Antropova. È normale che abbia bisogno di più tempo per trovare i suoi equilibri». Lei ha detto subito che l’obiettivo è vincere, un mese e mezzo dopo l’inizio del campionato qual è la sua valutazione su Milano? «Sapevo già da prima di avere una gruppo di qualità perché la rosa è cambiata poco ed è una squadra che l’anno scorso ha giocato una finale scudetto. Ora si tratta di portare la mia goccina». Qual è la sua goccina? «Si lavora sul perfezionamento dei dettagli di cose che le ragazze sanno già fare. La virtù che deve avere una squadra è quella di adattarsi anche quando le cose da fare non riescono bene . L’importante è riuscire a fare quello che ti serve per portarti a casa la vittoria».

L'elogio a Paola Enogu

Cosa ha Conegliano in più che le permette di dominare? «Sicuramente la varietà di giocatrici che possono essere decisive e che rendono più imprevedibile il loro sviluppo del gioco. Lo si avverte con il sestetto base, ma anche nella continuità dei risultati con una grande rotazione. E nonostante questo loro hanno perso un set solo dall’inizio del campionato. Con loro è molto più difficile capire chi schiaccerà i punti importanti. E a tutto ciò abbinano una quantità di errori molto bassa». Domenica Paola Egonu può diventare la migliori realizzatrice di tutti i tempi superando i 6.088 punti di Carmen Turlea. Le bastano 21 punti visto che si è issata a quota 6068. Che giocatrice è oggi Egonu? «Una giocatrice molto forte, ma la possibilità di realizzare questo record domenica o nella partita successiva o nella partita successiva indica non solo la qualità di Paola, che tutti conoscono, ma la continuità. Certo, ha iniziato molto presto a giocare in Serie A. Ma perché? Perché era precoce nella qualità, sempre. Tutte queste sono caratteristiche che hanno solo i grandi campioni».

Il tabù del Forum di Milano

Giocate al Forum dove Milano non ha mai vinto. Un tabù? «Io certe cose non le ascolto nemmeno. È una partita e nelle partite ci sono squadre che meritano di vincere e altre no. Credo molto che i risultati vivano della qualità delle due contendenti. Una partita giocata al Forum è un evento che fa bene alla pallavolo, fa bene al nostro movimento. Riuscire a riempire questo impianto con una partita di regular season è una cartina di tornasole di quanto il movimento è considerato attraente e importante e di quanto la società è capace di costruire e organizzare questo tipo di eventi». Le è anche il ct della nazionale bulgara maschile e conosce bene i fratelli NIkolov che sono stati protagonisti della finale di Supercoppa di Lega Maschile. Sono molto giovani, quanto possono ancora crescere? «Sono due cammini diversi. Moni, il più giovane, gioca in quel ruolo da tre anni ed è diventato titolare in Nazionale a 17 anni. Per questo motivo è quello che ha margini maggiori. Ma Alex ha dimostrato di sapere cambiare ruolo e posizione con grande facilità. Non è da tutti. Entrambe sanno imparare molto in fretta e questo li farà crescere ancora».