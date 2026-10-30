Palmi-Reggio Emilia secondo anticipo della 3a giornata

ROMA -Ad aprire la 3ª giornata della Regular Season in Serie A2 Credem Banca sono state, mercoledì scorso, Consar Ravenna e Rinascita Lagonegro nel match vinto dai lucani 3-1 con balzo in vetta solitaria a 9 punti in attesa delle altre partite. I sei match restanti sono in programma tra il 31 ottobre e il 3 novembre con diretta streaming sulla piattaforma DAZN. In campo sabato, con fischio d’inizio alle 16.00 per il faccia a faccia inedito tra Sviluppo Sud Palmi e Conad Reggio Emilia, squadre che occupano momentaneamente una posizione arretrata in classifica. Il programma di domenica 1 novembre si apre alle 16.00 con JV Gioia Del Colle che vuole sbloccarsi in casa contro un team ostico come Belluno Volley. L’appuntamento con il derby dell’Adriatico è per le 17.30 tra Essence Hotels Fano e Abba Pineto, separate da un solo punto in graduatoria. Due i match in programma alle 18.00: seconda partita consecutiva in casa per Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata, che ospita una rivale in cerca di riscatto come Alva Inox Porto Viro, e scontro da piani alti tra Yuasa Battery Grottazzolina e Domotek Reggio Calabria, in programma al Palasport di Grottazzolina. Il turno si chiude con il posticipo di martedì 3 novembre alle 19.00, in Campania, tra Union Napoli, forte dei 4 punti già acquisiti, e Consoli Sferc Brescia, che cerca il primo successo dopo aver conquistato un punto in classifica.

TUTTE LE SFIDE

Sviluppo Sud Palmi - Conad Reggio Emilia

Il primo match assoluto in Serie A2 Credem Banca tra Sviluppo Sud Palmi e Conad Reggio Emilia mette in palio tre punti delicati. La formazione di casa ha subito due sconfitte con il massimo scarto e chiude la classifica a quota zero in compagnia di Gioia Del Colle, mentre i reggiani hanno fatto un passo indietro dopo il tie-break vincente all’esordio tra le mura amiche cedendo nettamente nella tana di Lagonegro. Al PalaSurace partita da ex per tre atleti: Andrea Gasparini, Mattia Gottardo e Manuele Marchiani. Tra gli ospiti Riccardo Mian insidia il nono posto di Riccardo Bellini nella classifica all time dei migliori realizzatori di Reggio Emilia.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Andrea Gasparini a Reggio Emilia nel 2023/24, 2024/25; Mattia Gottardo a Reggio Emilia nel 2024/25; Manuele Marchiani a Reggio Emilia nel 2015/16

Martin Chevalier (Conad Reggio Emilia)- « Questa settimana abbiamo lavorato molto, soprattutto sulla battuta, perché contro Lagonegro non siamo stati abbastanza efficaci in questo fondamentale. Penso che ci siamo allenati bene e ora dobbiamo cercare di partire subito forte. Quando riusciamo a esprimere il nostro gioco, con una buona battuta e una ricezione solida, diventiamo una squadra difficile da affrontare. Sarà importante iniziare la partita nel modo giusto e mettere pressione agli avversari fin dai primi scambi ».

JV Gioia Del Colle - Belluno Volley

Quarta sfida tra JV Gioia Del Colle e Belluno Volley, con i veneti che hanno spostato l’ago della bilancia vincendo l’ultimo scontro diretto al tie-break. La formazione di casa è ancora a quota zero e cerca il primo successo davanti al proprio pubblico, mentre gli ospiti vogliono dare continuità alla vittoria al fotofinish contro Napoli. Tra i pugliesi Giulio Sabbi è a 15 punti dai 1.000 in Serie A2, sul fronte opposto Francesco Corrado cerca il centesimo ace nelle Regular Season.

PRECEDENTI: 3 (1 successo JV Gioia Del Colle, 2 successi Belluno Volley)

EX: Nessuno

Vladimir Garkov (JV Gioia Del Colle)- « Quella di domenica sarà una partita molto importante per noi, la seconda davanti al nostro pubblico. Sono stato davvero felice di vedere il Pala Capurso così pieno, con tanti tifosi pronti a sostenerci. Sarà fondamentale dare il massimo in campo. Mi piace molto il campionato italiano. Siamo una squadra nuova e all’inizio non è semplice, perché dobbiamo ancora trovare i giusti equilibri. Tuttavia, mi trovo molto bene, mi piace il campionato, il modo in cui ci alleniamo e tutto ciò che stiamo costruendo ».

Nicola Iannelli (Belluno Volley)- « Ci attende una partita complicata, su un campo tradizionalmente ostico e con un ambiente “caldo”. Inoltre è una trasferta lunga e la Joy Volley, durante l’estate, ha portato a termine un mercato interessante. Senza considerare che, essendo reduci da due sconfitte, i nostri prossimi avversari vorranno ottenere il bottino pieno. Di conseguenza, sarà una gara da interpretare con coraggio, la giusta aggressività e l’idea di non mollare un solo e singolo pallone. Allargando l’orizzonte, valuto questo avvio di campionato in maniera positiva. E i motivi sono due: abbiamo ottenuto punti in entrambe le gare finora disputate. E siamo riusciti a conquistare la prima vittoria: per di più, davanti al nostro pubblico. Con Belluno, inoltre, l’impatto iniziale è stato sorprendentemente buono. Sono circondato da persone che dimostrano sincerità e affetto. In più, i rapporti con i compagni di squadra sono improntati sulla fiducia e sul rispetto: caratteristiche non sempre facili da trovare. Siamo un gruppo che si vuole bene, che sta crescendo e ha margini di miglioramento ».

Essence Hotels Fano - Abba Pineto

Prima del 12° match tra Essence Hotels Fano e Abba Pineto, gli abruzzesi guidano i precedenti con 7 vittorie a 4 e si sono imposti nell’ultimo incrocio, ma i marchigiani hanno avuto la meglio in tre degli ultimi quattro scontri diretti. In classifica Fano a 3 punti dopo il successo con Gioia, ma deve smaltire le scorie dello stop esterno nel derby regionale, mentre Pineto è leggermente avanti in classifica dopo il 3-1 corsaro a Gioia. Al PalaAllende l’Abba ritrova due ex: Claudio Cattaneo e Stefano Trillini. Il capitano degli ospiti, Paolo Di Silvestre, è a 1 punto seconda posizione in solitaria nella classifica all time dei migliori realizzatori di Pineto.

PRECEDENTI: 11 (4 successi Essence Hotels Fano, 7 successi Abba Pineto)

EX: Claudio Cattaneo a Pineto nel 2020/21; Stefano Trillini a Pineto nel 2020/21, 2025/26

Matteo Meschiari (Essence Hotels Fano)- « Gara complicata contro una squadra che vuole recitare da protagonista in questo campionato. Peraltro Pineto viene da un buon momento dopo aver vinto sul difficile campo di Gioia del Colle e vorrà certamente dare continuità di risultati al proprio cammino. Siamo in cerca di riscatto, abbiamo studiato in settimana le cose che non sono andate contro Grottazzolina e vogliamo assolutamente fare bene in casa ».

Marco Di Felice (Abba Pineto)- « Sono felice di avere aiutato la squadra nella vittoria a Gioia del Colle. È il mio primo anno di Serie A2, quindi devo ammettere che l’emozione è stata grande. Devo ringraziare tutti i miei compagni, perché ogni volta che entro in campo sono fantastici e, nonostante la mia giovane età, riescono sempre a mettermi nelle condizioni di dare il massimo con tranquillità. Fano è una squadra molto forte e organizzata. Nel nostro lato del campo servirà un'organizzazione muro-difesa come, o forse meglio, di quella che abbiamo evidenziato a Gioia del Colle. Inoltre servirà a spingere molto il servizio, così da poter staccare la loro ricezione e cercare un muro più composto. Sicuramente può essere una partita molto importante per definire un obiettivo, perché giocare contro una realtà top del campionato ci aiuterà a capire dove possiamo collocarci in questa Serie A2. Inutile dire che una vittoria ci darebbe grande fiducia ».

Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata - Alva Inox Porto Viro

Tre vittorie a testa nei precedenti, ma stati d’animo opposti alla vigilia. Domenica Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata ha risposto presente al debutto in casa con un 3-0 contro Palmi per il primo successo ufficiale della stagione, mentre Alva Inox Porto Viro ha ceduto con il massimo scarto sul proprio campo contro Ravenna facendo un passo indietro dopo la gioia per il 3-0 corsaro a Palmi. Tra i maceratesi Marco Novello è a 8 attacchi vincenti dai 1.500 nelle Regular Season, mentre tra gli ospiti Andrea Pegoraro è alla 100ª gara in carriera e Nicola Tiozzo è a 2 attacchi vincenti dai 3.000 in Serie A2.

PRECEDENTI: 6 (3 successi Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata, 3 successi Alva Inox Porto Viro)

EX: Nessuno

Simon Plaskie (Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata)- « Penso che la scorsa vittoria in casa sia stata molto importante per iniziare la stagione davanti ai nostri tifosi e per dimostrare il valore della squadra. Fisicamente non sono ancora al meglio perché dopo una lunga estate ho qualche problema alla schiena, ma sto migliorando ogni giorno. Come squadra giochiamo una buona pallavolo e, secondo me, ci sono ancora ampi margini di miglioramento. In un campionato così competitivo, vincere alla fine è la cosa più importante! Mi piace molto l'Italia. Ovviamente devo adattarmi alla lingua e a un nuovo ambiente, ma per il momento va tutto bene! Sono felice che la stagione sia iniziata e sono piacevolmente sorpreso dal livello della nostra squadra e di tutte le squadre del campionato. Penso che in classifica ogni squadra, dalla decima alla prima, possa battere qualsiasi avversaria, e questo rende il campionato molto interessante e divertente da giocare. Non vedo l'ora di affrontare nuove battaglie! ».

Gabriele Chiloiro (Alva Inox Porto Viro)- « Sarà sicuramente una partita tosta, come del resto tutte quelle che affronteremo nel corso della stagione. Macerata dispone di un ottimo roster, con giocatori affermati e di primissimo livello in tutti i ruoli. Il Banca Macerata Forum è un palazzetto importante, ricco di storia della pallavolo, e negli anni la società ha sempre potuto contare su squadre molto competitive ed esperte. Dovremo disputare una grande partita nella fase muro-difesa, per riuscire a organizzare al meglio il nostro contrattacco. Abbiamo affrontato Ravenna a viso aperto, disputando una buona prova, ed è soprattutto per questo che siamo così dispiaciuti per il risultato finale. A mio avviso dobbiamo imparare a gestire meglio il vantaggio, avendo pazienza e cercando di essere il più cinici possibile. Aver offerto una buona prestazione contro un avversario di alto livello ci dà sicuramente maggiore consapevolezza delle nostre qualità e di ciò che possiamo fare ».

Yuasa Battery Grottazzolina - Domotek Reggio Calabria

Una sfida inedita e interessante tra squadre che vogliono dire la loro, pronte a sfidarsi non al PalaSavelli di Porto San Giorgio ma al Palasport di Grottazzolina. Yuasa Battery Grottazzolina, a punteggio pieno dopo due giornate grazie ai successi a Ravenna e nel derby regionale, ospita Domotek Reggio Calabria, imbattuta come i marchigiani, ma vittoriosa al tie-break sia a Pineto che in casa con Brescia. Da una parte Filippo Mancini è alla 100ª partita in Serie A2 e Tommaso Guzzo è alla 100ª nelle Regular Season, dall’altra Enrico Lazzaretto è a 18 punti dai 500 in Serie A2. Marco Cubito avanza tra i migliori realizzatori di Grottazzolina; con soli 7 punti il centrale può eguagliare il sesto posto di Ivan Benito Ruiz, nella classifica dei marcatori all time della squadra marchigiana.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno

Tommaso Moretti (Yuasa Battery Grottazzolina)- « Sarà una partita speciale, sotto tanti punti di vista. Tornare a Grottazzolina, davanti alla nostra gente, dopo tanto tempo, sarà sicuramente un’emozione fortissima, soprattutto per me che sono grottese e che in questo paese sono cresciuto. Ritrovare il palazzetto, il calore dei tifosi e respirare nuovamente quell’atmosfera avrà un significato particolare, difficile da spiegare a parole. Allo stesso tempo, sappiamo che ci aspetta una gara importante e impegnativa contro Reggio Calabria, reduce da due vittorie, da affrontare con la giusta concentrazione, determinazione e voglia di fare bene. Ci teniamo a regalare una bella prestazione a chi verrà a sostenerci e a vivere insieme una giornata che, per me e per tutta Grottazzolina, spero possa essere davvero speciale ».

Andrea Asteriti (Domotek Reggio Calabria)- « Grottazzolina è un team forte e completo: sono una grande squadra e hanno vinto tutte e due le gare, quindi dobbiamo stare attenti. Comunque in questo campionato non ci sono squadre abbordabili, sono tutte forti, quindi ogni domenica sarà una battaglia a sé. Il mio esordio? È stata un'emozione unica quando Coach Polimeni ha detto "Asteriti entra": è stata una botta al cuore, perché tutte le emozioni si ritrovano nel giro di cinque secondi. Però è stato bellissimo, menomale è andata bene, quindi sono molto contento ».

Union Napoli - Consoli Sferc Brescia

Nel posticipo di martedì Union Napoli ospita Consoli Sferc Brescia, che solo negli ultimi due scontri diretti su sette disputati ha avuto la meglio sui partenopei dopo un dominio campano protratto per cinque sfide. Dopo il 3-0 contro Macerata al debutto, Napoli ha conquistato un punto a Belluno. I Tucani, sconfitti con il massimo scarto all’esordio interno contro Lagonegro, hanno invece strappato un punto a Reggio Calabria. L’unico ex del match è Giacomo Raffaelli. Da una parte Andrea Mattei è a 3 muri dai 500 nelle Regular Season, dall’altra Manuele Lucconi è a 2 ace dai 100 in Serie A2.



PRECEDENTI: 7 (5 successi Union Napoli, 2 successi Consoli Sferc Brescia)

EX: Giacomo Raffaelli a Brescia Atlantide nel 2024/25

Francisco Iribarne (Consoli Sferc Brescia)- « Penso che a Reggio Calabria abbiamo giocato bene, ma nel terzo set non siamo riusciti a fare quello che avremmo dovuto. Non abbiamo saputo reagire nel modo giusto nei momenti difficili, anche considerando il fattore campo. Dobbiamo imparare da queste situazioni e continuare a lavorare per mantenere il nostro livello di gioco. Ci aspetta una gara impegnativa contro Napoli, perché sappiamo che è una squadra di valore, ma siamo pronti a dare il massimo. Se riusciremo a mantenere costante il livello di gioco che abbiamo dimostrato di poter esprimere e che abbiamo visto essere buono, riusciremo a toglierci delle soddisfazioni ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3ª GIORNATA DI ANDATA

Consar Ravenna – Rinascita Lagonegro 1-3 (25-20, 22-25, 22-25, 23-25) Giocata mercoledì 28 ottobre

Sabato 31 ottobre 2026, ore 16.00

Sviluppo Sud Palmi – Conad Reggio Emilia Arbitri: Di Bari Pierpaolo, Resta Giuseppe

Domenica 1 novembre 2026, ore 16.00

JV Gioia Del Colle – Belluno Volley Arbitri: Pazzaglini Marco, Marigliano Antonio Giovanni

Domenica 1 novembre 2026, ore 17.30

Essence Hotels Fano – Abba Pineto Arbitri: Jacobacci Sergio, Chiriatti Stefano

Domenica 1 novembre 2026, ore 18.00

Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata – Alva Inox Porto Viro Arbitri: Manzoni Barbara, Colucci Marco

Domenica 1 novembre 2026, ore 18.00

Yuasa Battery Grottazzolina – Domotek Reggio Calabria Arbitri: Merli Maurizio, Ancona Massimo

Martedì 3 novembre 2026, ore 19.00

Union Napoli – Consoli Sferc Brescia

LA CLASSIFICA

Rinascita Lagonegro 9, Yuasa Battery Grottazzolina 6, Domotek Reggio Calabria 4, Union Napoli 4, Abba Pineto 4, Essence Hotels Fano 3, Alva Inox Porto Viro 3, Belluno Volley 3, Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata 3, Consar Ravenna 3, Conad Reggio Emilia 2, Consoli Sferc Brescia 1, JV Gioia Del Colle 0, Sviluppo Sud Palmi 0.

Un incontro in più: Rinascita Lagonegro e Consar Ravenna.