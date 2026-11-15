Cade Lagonegro, Grottazzolina sola al comando

TUTTE LE SFIDE

Essence Hotels Fano – Domotek Reggio Calabria

La Domotek Reggio Calabria firma una vittoria bellissima e da ricordare in casa dell’ Essence Hotels Fano .

Così come accaduto a Pineto, gli amaranto di Antonio Polimeni si ripetono e vincono al tie break con un assolo palpitante e d’antologia nel finale.

Resistendo all’infortunio del centrale titolare Marco Bragatto, i reggini ritrovano l’ottimo Daniele Buzzi, che ci ha messo tecnica, grinta e grande caratura.

Il successo è amaranto con due punti d’oro in classifica conquistati che proiettano la Domotek verso la sfida da giocarsi, sempre in trasferta, in casa della seconda forza del torneo, la Rinascita Lagonegro, sabato prossimo alle 18:30.

Meraviglioso, ancora una volta, il tifo amaranto da trasferta: i reggini in giro per l’Italia sono una costante intensa e da batticuore per spingere al successo i colori della città.

Fano in avvio con Tondo, Pinali, Cattaneo, Palev, Karyagin, Trillini e Benedicenti (libero).

La Domotek parte con De Santis libero, Sen e Iervolino in banda, Boiko opposto, Bragatto e Presta al centro con Saitta al palleggio.

Molto bene l’inizio di Iervolino. Boiko manda in vantaggio Reggio Calabria (4-3), ma la pareggia subito Karyagin. Allungo sul 5 a 7 per la Domotek. Dopo una grande ricezione di Saitta, Boiko scrive il +3.

Tondo impatta sul 12-12. Vantaggio Fano con Pinali. Il capitano Tondo firma il +2 per Fano e c’è il primo time out per Reggio Calabria. Fano allunga sul +4 con Catteneo in striscia al servizio per il

parziale di 8-0 per i locali. Mister Polimeni si gioca la carta Buzzi. Poco dopo è il momento del capitano Domenico Laganà. Fano arriva al punto 20 con Trillini (20-15). Sen scrive il punto del 21-17. Pinali sigla il 22-17. Il set point di Fano lo segna Pinali. Il primo set termina sul 25-20.

Il secondo set riparte sulla falsa riga dell’inizio del primo. La Domotek con grinta ed atteggiamento mai arrendevole vola sul 5 a 9 con Boiko in evidenza. Karyagin scrive il suo settimo punto per il 7 a 12. Risponde Klemen Sen. Boiko mette giù la palla dell’8 a 14. La Domotek prende il largo nel set: 8-16, dominando e sciorinando bel gioco. Bragatto agisce bene al centro per il 18 a 9.

Un set capolavoro per gli ospiti: il ventesimo punto lo scrive Iervolino.

Boiko con estrema potenza segna il 21 a 10, siglando anche il punto del 22 a 11.

Luca Presta va a segno con il punto del set point. Il set, dominato dagli amaranto, si chiude con il Il primo punto del terzo set lo segna Meschiari. Risponde Bragatto che poco dopo è costretto ad uscire per un infortunio, tra gli applausi sportivi del palasport Allende.

5-3 per gli ospiti con l’ace di Boiko. Fano reagisce ed il set vola sui binari dell’equilibrio. Pinali manda a segno il 10 a 9. Va a segno il ritrovato Buzzi. Reggio Calabria con un break di 3 punti a 0 sorpassa, con Boiko a punto. Sen dalla seconda linea scrive un nuovo vantaggio amaranto (13-12), risponde Cattaneo in crescita costante. Tondo gioca bene a muro per il 16 a 14. Boiko esce alla grande dal timeout con un attacco dalla seconda linea. Fano con Tondo in evidenza vola sul 19 a 15.

Cattaneo è una sentenza al servizio per il 20 a 15. Fano prova a chiuderla sul 22 a 17.

Presta e Iervolino conducono gli amaranto sul 23 a 20. Pinali manda giù la palla del set point, Tondo la chiude sul 25 a 20.

Nel quarto parziale arte forte con un 2-0 tonico il team di casa. Reggio la impatta immediatamente.

Presta porta in vantaggio la Domotek. Rimonta e sorpasso firmati Claudio Cattaneo. Palev scrive l’8 a 7 con un bel gioco sottorete. Pareggia Iervolino. Sen colpisce per l’11-10 con un colpo da maestro.

Il 12-14 lo scrive Boiko, idem il 15 a 12. Reggio si esalta e vola sul +4.

Meraviglioso Buzzi per il 19 a 15. Sen, invece, manda a referto il ventesimo punto amaranto.

Reggio accumula un buon vantaggio, domina e gestisce fino al 20-25 che porta la sfida al tie break.

Nel tie break Reggio Calabria parte fortissima fino all’1-5. Fano recupera ed entra subito sul pezzo (4-6). Tondo sbaglia il servizio ed è 4-7. Fantastico Klemen Sen per il 4 a 8. Sen si ripete a muro, poco dopo, per il 5-10. Tanti errori al servizio per Fano. Saitta si rende protagonista di un recupero d’antologia. Boiko con forza e precisione sigla il 7 a 12. In scioltezza verso il match point.

Il servizio di Boiko è potentissimo, il contrattacco di Fano vola out per la gioia amaranto. Grande successo per Reggio Calabria.

Il tabellino

ESSENCE HOTELS FANO – DOMOTEK REGGIO CALABRIA 2-3 (25-20, 12-25, 25-20, 20-25, 9-15) –

ESSENCE HOTELS FANO: Palev 1, Karyagin 13, Trillini 6, Pinali 13, Cattaneo 13, Tondo 15, Benedicenti (L), Bisotto 0, Boschini 0, Meschiari 3. N.E. Falcioni, Usanza, Pascucci, Zanolla. All. Bonitta.

DOMOTEK REGGIO CALABRIA: Saitta 2, Sen 15, Bragatto 3, Boiko 19, Iervolino 17, Presta 7, De Santis (L), Bruno (L), Asteriti 0, Buzzi 3, Laganà 0, Favretto 0, Lazzaretto 0. N.E. Bonanno. All. Polimeni.

ARBITRI: Clemente, Angelucci.

Durata set: 26′, 22′, 28′, 28′, 18′; tot: 122′.

Yuasa Battery Grottazzolina – Belluno Volley

Sono i dolomitici del Belluno Volley, ambiziosa neopromossa in serie cadetta, gli avversari di turno della Yuasa alla quinta giornata di andata del 50° campionato di Serie A2 Credem Banca. Reduce da una brillante vittoria interna al tie break su Fano, gli ospiti lottano come ossessi e si arrendono solo al quarto set, approfittando del “solito” calo della Yuasa nel terzo per poi ammainare bandiera bianca sulle bordate di Guzzo e Fedrizzi, e sulla prestazione solidissima del funambolo Russo. Tra i bellunesi da segnalare le prove di Mozzato in attacco, Allik al servizio e Iannelli in difesa.

Coach Ortenzi si affida a Mancini in diagonale a Guzzo, Stankovic e Zamagni al centro, Cavuto e Fedrizzi in banda con Russo libero. Belluno risponde con Tulone in regia opposto a Baldi, Basso e Mozzato centrali, Allik e Azab ad agire da posto quattro con Iannelli libero.

Il primo break grottese arriva sul 5-1, grazie alla buona sequenza al servizio di Cavuto; Fedrizzi per il 9-4 in pipe. Allik riavvicina Belluno fino al -2 sfruttando abilmente le mani del muro, spettacolare la difesa di piede di Stankovic che vale il punto diretto del 12-7; il servizio, come sempre, è un fattore e i dolomitici grazie agli ace di Allik e Baldi tornano a farsi sotto. Il videocheck conferma che non c’è tocco a muro sull’attacco di Baldi che vale il 17-12, il 20-13 è un punto magnifico di Fedrizzi (7 punti col 100% in attacco nel set), che capitalizza al meglio l’ottima difesa di Cavuto. Mancini orchestra alla grande i suoi, Fedrizzi mette grande pressione anche dai nove metri e con una splendida prolungata azione chiusa out da Allik il primo set si chiude sul 25-14.

Parte con un piglio decisamente diverso Belluno nel secondo set, 4-6 con l’ace di Azab aiutato dal nastro; situazione identica sul servizio di Allik che vale il 7-11, approccio però troppo leggero da parte della Yuasa. Due ace di Guzzo riavvicinano i padroni di casa sul -2, ma Allik si prende sulle spalle i suoi ed il diagonale del 16-18 è davvero di grande fattura. Sul 17-20 Ortenzi richiama i suoi per parlarci su, ma al rientro il servizio dell’estone si arrampica sulla rete e finisce nel campo Yuasa per il +4. Sul 19-22 dentro Zanotti per Mozzato, un paio di dormite difensive stavano per costare carissime ai padroni di casa ma Grottazzolina, proverbialmente, non molla mai. Russo vola e da una sua difesa nasce il 24-24 di Guzzo; Mazzon, neo entrato per murare, fa esattamente ciò per cui è stato chiamato in causa e con l’attacco out di Allik si chiude sul 26-24 la rimonta clamorosa della Yuasa, che infiamma il pubblico di casa.

Ancora partenza soft per i grottesi in avvio di terzo set (ma questo ormai è un vizio), Belluno ne approfitta e con Baldi e Mozzato fa 2-6; funziona bene l’intesa tra Tulone e lo stesso Mozzato, che in questa fase diventa il principale terminale offensivo bellunese (6-11). Ortenzi va su tutte le furie e richiama i suoi in time out, Belluno però in questa fase non concede nulla e con Azab fa 8-14; polveri bagnate per Cavuto oggi, dentro Antonov e sul -8 dentro anche Mazzon per Mancini. L’attacco di Baldi passa tra le mani di Antonov e vale il 11-19, suo anche lo spettacolare diagonale del 12-20; la Yuasa prova a riavvicinarsi ma ormai è tardi, comico il siparietto del videocheck del 15-22 con il giocatore bellunese che sportivamente ammette il tocco sottorete ma questo non basta, le immagini non confermano (diciamo così…) e punto ai gialli. Con merito, ad ogni modo, Belluno chiude sul 17-25 e riapre la contesa.

L’inizio di terzo set è caratterizzato da videocheck a profusione, momento di appannamento per il direttore di gara e partita che, inevitabilmente, si innervosisce. Il monster block di Fedrizzi su Baldi vale il 7-5, spettacolare l’ace di Guzzo che vale il 9-6; gli risponde parimenti Allik per il -1, ma Baldi non trova il campo regalando il 15-12. Zamagni legge bene la pipe di Allik, suo il monster block del 19-15; Cavuto trova l’ace del 22-18, Guzzo diventa infermabile (MVP del match con 24 segnature personali) e per Belluno è arrivato il momento di arrendersi. Sul diagonale out di Allik arriva così il 25-19 definitivo che sancisce la “manita” di vittorie da parte del team grottese, cinque su cinque in questo avvio di torneo e primato legittimato, oltre che pienamente meritato sin qui.

Il tabellino

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA – BELLUNO VOLLEY 3-1 (25-14, 26-24, 17-25, 25-19) –

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Mancini 4, Cavuto 8, Zamagni 4, Guzzo 24, Fedrizzi 17, Stankovic 4, Stella (L), Antonov 1, Rossato 0, Mazzon 2, Russo (L). N.E. Cubito, Moretti, Michelini. All. Ortenzi.

BELLUNO VOLLEY: Tulone 1, Allik 17, Basso 4, Baldi 19, Azab 15, Mozzato 9, Tosatto (L), Iannelli (L), Corrado 0, Zanotti 0, Cantagalli 0, Gamba 0. N.E. Melato, Bortoletto. All. Mastrangelo.

ARBITRI: Vecchione, Faia.

Durata set: 24′, 36′, 35′, 33′; tot: 128′.

JV Gioia Del Colle – Alva Inox Porto Viro

La Joy Volley conquista la terza vittoria consecutiva, la seconda tra le mura amiche, superando l’Alva Inox Porto Viro per 3-1 al termine di una sfida che ha visto i biancorossi dominare i primi due parziali, subire la reazione veneta nel terzo e ritrovare determinazione e lucidità nel quarto. Una prestazione di carattere per la formazione guidata da Francesco Denora Caporusso, che dà continuità ai successi contro Belluno e Domotek Reggio Calabria e conquista altri tre punti preziosi nella quinta giornata del campionato di Serie A2 Credem Banca.

A trascinare la Joy è ancora una volta capitan Giulio Sabbi, miglior realizzatore dell’incontro con 23 punti, affiancato dai 17 di Vladimir Garkov e dai 12 di Felice Sette. Determinante il contributo dei centrali, con Boris Nachev e Cristian Frumuselu entrambi a quota 11 punti. Proprio il muro si rivela una delle armi decisive dei biancorossi, capaci di mettere a segno 15 muri punto contro i 7 degli avversari. Dall’altra parte della rete, il miglior realizzatore è Alberto Zaghetto con 19 punti.

La Joy parte con il piede giusto, affidandosi subito a capitan Sabbi, autore del primo attacco vincente della serata. Nachev firma il primo muro del match e Sette si mette in evidenza con una pipe e un ace, mentre Garkov completa l’avvio travolgente con due attacchi consecutivi che valgono il 9-3 e costringono Matteo Bologna al primo time-out. La formazione gioiese mantiene il controllo del gioco: Frumuselu si fa sentire dal centro e Sabbi ristabilisce le distanze quando Porto Viro prova ad accorciare sul 13-8. Gli ospiti cercano di rientrare con Grottoli, Sperandio e Zaghetto, ma i padroni di casa continuano a spingere. Il capitano firma l’ace del 20-14 e poi un mani-out dalla seconda linea che porta la Joy sul 21-14. Nel finale Sette si impone a muro su Zaghetto, mentre Nachev chiude una spettacolare azione difensiva corale con il muro che procura dieci set point. Dopo l’errore in battuta di Sabbi, è il servizio fuori misura di Tiozzo a consegnare il primo parziale alla Joy: 25-15.

Anche la seconda frazione si apre nel segno dei biancorossi. Dopo il punto iniziale di Tiozzo, Frumuselu ristabilisce la parità e la Joy prende rapidamente il largo: Garkov colpisce con un mani-out, Sabbi supera un muro a tre dopo uno splendido recupero in tuffo di Pedron e il centrale gioiese continua a trovare soluzioni efficaci in primo tempo. Il capitano firma il 6-1 e la squadra di Denora Caporusso allunga fino al 9-4. Porto Viro cerca di restare in scia con Grottoli e Sperandio, ma Frumuselu è protagonista sia in attacco sia a muro, mentre Sabbi ferma Chiloiro per il 15-9. Garkov mette a terra il pallone del 16-9 e obbliga Bologna al time-out. La reazione ospite passa dai muri di Grottoli e Tiozzo, ma la Joy interrompe il tentativo di rimonta con Sabbi e soprattutto con Nachev, decisivo in una serie di duelli sotto rete. I biancorossi arrivano a dieci set point; Tiozzo annulla i primi due, ma l’attacco fuori misura di Brondolo fissa il 25-16 e il 2-0 nel computo dei set.

Nel terzo parziale Porto Viro cambia passo e, dopo i primi scambi in equilibrio, trova il break con Zaghetto e Klobučar. Sabbi prova a tenere la Joy in scia con i suoi diagonali, mentre Nachev risponde dal centro, ma gli ospiti prendono progressivamente margine. Sperandio mura Frumuselu per il 10-13, poi Zaghetto continua a colpire e Grottoli si fa valere in primo tempo, fino al 12-18 che costringe Denora Caporusso al secondo time-out. La formazione veneta si porta sul 21-14, ma la Joy non si arrende: Pedron sorprende la difesa ospite con un tocco di seconda, Tiozzo manda fuori un diagonale e Garkov trova l’ace del 19-22. Dopo il mani-out di Tiozzo, Sabbi tiene vive le speranze biancorosse e Nachev mette a segno due muri consecutivi che riportano la Joy fino al 22-23. Bologna interrompe il gioco e Zaghetto conquista due set point; Tiozzo spreca il primo in battuta, ma Klobučar chiude con un mani-out per il 23-25 che riapre la partita.

La quarta frazione si apre con un monster block di Frumuselu, poi Sette trova due attacchi vincenti e Sabbi supera il muro a tre ospite prima di firmare due ace consecutivi per il 6-3. Porto Viro reagisce con Grottoli, a segno anche dai nove metri, e con Tiozzo, riuscendo a ribaltare il punteggio sul 6-7. Sette ristabilisce la parità e la sfida prosegue punto a punto. Zaghetto e Sperandio rispondono ai colpi di Sabbi e Garkov, finché Nachev si impone a muro al termine di una lunga azione combattuta. La Joy trova il primo allungo significativo quando Sette firma l’ace del 17-14, costringendo Bologna al time-out. Il muro di Nachev su Sperandio e un mani-out di Garkov spingono i biancorossi sul 19-14; il laterale bulgaro continua a colpire e la Joy arriva al 21-15. Porto Viro prova un ultimo recupero, ma Garkov conquista quattro match point sul 24-20. Klobučar annulla il primo, Denora Caporusso chiama time-out e al rientro è ancora Boris Nachev, con un muro vincente, a mettere il sigillo sul 25-21 e sul successo per 3-1.

I protagonisti

Francesco Denora Caporusso (Allenatore Joy Volley Gioia Del Colle)- «Le sensazioni sono molto positive. Prima della partita ci eravamo detti nello spogliatoio che avremmo dovuto disputare una gara molto attenta nella nostra metà campo e così è stato. Abbiamo giocato due set davvero eccezionali dal punto di vista dell’attenzione, battendo bene e lavorando benissimo nel sistema muro-difesa. Dall’altra parte non hanno commesso molti errori, ma siamo stati bravi a contenerli. Nel terzo set questa attenzione è venuta un po’ meno nella prima parte e alla fine l’abbiamo pagata, ma siamo stati altrettanto bravi a reagire immediatamente nel quarto. È una vittoria che ci dà grande soddisfazione, perché dimostra che il lavoro svolto durante la settimana ci sta portando nella direzione giusta. Abbiamo ancora margini di miglioramento, ma questo vale per tutti: nel nostro sport non si smette mai di imparare. Anche Giulio, nonostante sia uno dei giocatori più esperti, continua ad apprendere cose nuove. Sappiamo quale direzione vogliamo seguire e abbiamo obiettivi ben precisi, non soltanto in termini di classifica e punti, ma anche dal punto di vista tecnico. Siamo un gruppo ambizioso e non vogliamo fermarci dopo aver raggiunto un primo traguardo. Adesso ci godiamo questa vittoria, perché i successi vanno sempre festeggiati, e recuperiamo le energie. Da domani inizieremo a pensare a Reggio Emilia, analizzando, come facciamo dopo ogni partita, ciò che abbiamo fatto bene e soprattutto gli aspetti sui quali possiamo ancora migliorare. Poi ci concentreremo sulla prossima sfida».

Matteo Bologna (Allenatore Alva Inox Porto Viro)- « Sapevamo che giocare in questo palazzetto sarebbe stato difficile, lo avevamo capito anche analizzando le partite precedenti. Non abbiamo approcciato bene la gara e su questo dovremo lavorare in settimana. Mi porto a casa, però, la bella reazione del terzo set, che dimostra come la squadra ci sia e sia presente. Peccato per il quarto, in cui abbiamo concesso qualche break di troppo nella fase centrale. Rispetto al solito siamo stati più fallosi, e una squadra come la nostra non può permetterselo: dobbiamo fare della continuità il nostro punto di forza. Torneremo in palestra per lavorare su tutti i fondamentali e cercare di migliorare. Il campionato è lungo, stiamo attraversando un momento di difficoltà, ma dobbiamo continuare a crescere e soprattutto restare uniti. Sono sicuro che ne verremo fuori ».

Il tabellino

JV GIOIA DEL COLLE – ALVA INOX PORTO VIRO 3-1 (25-15, 25-16, 23-25, 25-21) –

JV GIOIA DEL COLLE: Pedron 1, Garkov 17, Frumuselu 11, Sabbi 23, Sette 12, Nachev 11, Raffa (L), Longo 0, Ferri 0, Cannilla 0. N.E. Persoglia, Marrone, Fahr. All. Denora Caporusso.

ALVA INOX PORTO VIRO: Sperotto 2, Tiozzo 11, Sperandio 5, Zaghetto 19, Klobucar 11, Grottoli 9, Pegoraro 0, Morgese (L), Brondolo 0, Chiloiro 1, Tassoni 0. N.E. Milan. All. Bologna.

ARBITRI: Resta, Gasparro.

Durata set: 24′, 27′, 32′, 31′; tot: 114′

Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata – Rinascita Lagonegro

La quinta giornata di andata del campionato di Serie A2 Credem Banca è un assolo della Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata che fa cadere per la prima volta in stagione la capolista Rinascita Lagonegro al termine di una partita giocata ad alti ritmi dal primo all’ultimo punto. Finisce 3-0 (25-20; 25-20; 25-20).

Un match che i bookmakers e gli addetti ai lavori potevano dire non favorevole ai biancorossi, i quali sovvertono il pronostico giocando una partita magistrale in tutti i fondamentali. Funziona la battuta maceratese (7 aces contro 0) che obbliga la capolista a un gioco scontato e non spumeggiante, funziona anche la ricezione (58% generale di positività) che permette a Esposito di armare al meglio tutte le sue bocche di fuoco. Tre punti in classifica preziosissimi per la Fisiomed Alema che le permettono di salire a quota 7 e di respirare aria migliore. Se bisogna trovare un singolo, top scorer dell’incontro un convincente Luigi Randazzo, 20 punti per il capitano biancorosso.

Riparte in casa la Gruppo Fisiomed Alema Energy in tenuta biancorossa con Esposito in regia opposto a Novello, solita coppia in posto 4 con Plaskie e Randazzo, Marchetti-Diaferia ancora al centro con Marchisio libero.

Non cambia il proprio sestetto la capolista Rinascita Lagonegro che scende in campo al Banca Macerata Forum con Cottarelli in regia opposto all’ex Penna, Armenante-Koci la coppia schiacciatori, Tognoni-Balestra i centrali, Fortunato in seconda linea.

Nel primo set è il muro di Novello e Marchetti ad aprire le danze, ma Diaferia sigla poco il primo break dal centro (4-2). Inizio molto equilibrato di match con qualche difesa non ottimamente concretizzata lato biancorosso: ci pensa il capitano a spingere i suoi, in parallela dice 10-8. Gioca con pazienza la Rinascita che risale e controsorpassa (11-12), ma non può nulla poi sull’ottimo colpo di Randazzo che obbliga gli ospiti al tie-break (17-15). Super aggressivi e cinici i biancorossi nella seconda parte di parziale in difesa e contrattacco: 21-16 al Forum. Funziona la ricezione con Plaskie principale interprete, per Diaferia è troppo facile chiudere prima dal centro e poi col suo classico ace (25-20).

Nel secondo parziale rimane Mouchlias per Armenante. La grinta di Esposito in difesa spiega il buon approccio dei maceratesi, anche se il videocheck premia gli ospiti in avvio (1-2). Diaferia continua a fare danni dai nove metri e manda Lagonegro in tilt, ringraziano prima Plaskie e poi Novello, +2 (9-7). Spingono ancora tanto i ragazzi di coach Giannini che obbligano gli ospiti a un gioco scontato, ancora Novello che sigla il 13-9. Il secondo time-out del parziale arriva sul 16-11, ma il cambio-palla dei biancorossi continua a essere micidiale: Randazzo in pipe mantiene il +5 (18-13). Plaskie blocca le intenzioni di Penna e ipoteca il secondo set che viene chiuso con un errore in battuta ospite (25-20).

Super partenza dei maceratesi nel terzo set che provano subito a impeniserire la capolista: Lagonegro ancora non riesce ad accendersi, con Tognoni che spara fuori dal centro (5-2). Esplode il Banca Macerata Forum sull’ace di Marchetti che vale il +4 (10-6). Macerata scappa sul +5, ma si addormenta e coach Giannini è obbligato a bloccare il gioco sull’11-9, in una fase di gioco favorevole ai lucani. Plaskie allunga con un colpo di classe in parallela, ma Penna non è d’accordo nel chiuderla in tre set (16-13). La conferma della chiamata arbitrale aiuta la Gruppo Fisiomed Alema Energy che si porta sul 21-15 in contrattacco con Novello. Game, set e match per un triplo 25-20 col mani-out di uno splendido Plaskie.

I protagonisti

Romano Giannini (Gruppo Fisioned Alena Energy Macerata)- « Sono molto felice, è la prima cosa che posso dire. I ragazzi durante la settimana si allenano forte però poi l’esame è la domenica. Oggi abbiamo dimostrato di essere concentrati per tutta l’ora e mezza di gioco, portandoci a casa davvero una bellissima vittoria. Stasera dovevamo tenere testa alla squadra che comanda il campionato, ho chiesto di essere un gruppo che, in campo, voleva sempre avere il pallino del gioco: abbiamo dimostrato oggi di essere migliori di Lagonegro ».

Il tabellino

GRUPPO FISIOMED ALEMA ENERGY MACERATA – RINASCITA LAGONEGRO 3-0 (25-20, 25-20, 25-20) –

GRUPPO FISIOMED ALEMA ENERGY MACERATA: Esposito 1, Plaskie 10, Marchetti 7, Novello 14, Randazzo 20, Diaferia 9, Marchisio (L), Dadash Adeh 0, Becchio 0, Frage Rubin 0, Dolcini 0. N.E. Ambrose, Zillio, Sandu. All. Giannini.

RINASCITA LAGONEGRO: Cottarelli 0, Koci 7, Tognoni 3, Penna 13, Armenante 4, Balestra 4, Caletti (L), Fortunato (L), Mouchlias 9, Catinelli Guglielminetti 0. N.E. Giacomini, Salvador, Chinello. All. Kantor.

ARBITRI: Ciaccio, Grossi.

Durata set: 28′, 27′, 32′; tot: 87′.

Consar Ravenna – Consoli Sferc Brescia

La vittoria che la Consar voleva e cercava per dimenticare Reggio Emilia e tornare a gioire al Pala De Andrè. Obiettivo raggiunto da Goi e compagni che in 75’ liquidano una spenta Consoli Sferc e rilanciano anche la propria classifica al termine di una partita iniziata con l’atteggiamento giusto e sempre tenuta sotto controllo grazie a un gioco efficace in tutte le fasi. Dimitrov, con 16 punti e 4 ace, si prende il premio da Mvp, Cominetti lascia il segno da ex con 12 punti mentre è soprattutto al servizio che Ravenna scava il solco con un eloquente 7-0 nel computo dei servizi vincenti. Brescia se la gioca bene nel primo set, nel quale però paga 12 errori complessivi, ma poi, non appena viene superato all’inizio del secondo parziale, esce progressivamente dal match, nonostante gli sforzi di Lucconi, ultimo ad arrendersi con 16 punti a referto.

La cronaca della partita Brescia inizia a sbagliare subito (saranno 12 gli errori nel primo set), Dimitrov a muro e Russo dalla linea dei nove metri fanno capire che la Consar c’è. Ed è 7-1 Sanfilippo prova a rianimare i suoi con tre punti consecutivi e la Consoli Sferc pian piano recupera il distacco. Lucconi incasella due punti di fila per il 10-8. La Consar accelera e Cominetti ripristina un buon margine di vantaggio (15-10) che accompagna i ravennati alla conquista del primo set, con Brescia che riesce ad avvicinarsi un’altra volta (17-15) con uno dei pochi guizzi di Iribarne ma non ad affiancare Ravenna.

Parte meglio la formazione ospite nel secondo set (0-2 e 2-5) con i punti di Firkal e Lucconi, ma Dimitrov con un attacco e tre ace vincenti porta la sua squadra alla rimonta e al sorpasso (6-5). Cominetti trova la parallela del +2 (8-6) dopo una straordinaria difesa di Goi. Ancora Dimitrov ed è +3 (10-7). In questa fase la Consar tiene un buon cambio palla e continua a essere efficace dalla linea dei nove metri con Berger che sigla il punto del 14-10. Brescia va in affanno, ma il time out in cui si rifugia non sortisce effetti. E di fatto la sua partita finisce qui, perché la Consar continua a esprimere un gioco efficace e preciso a cui la compagine di Zambonardi non trova contromisure (20-12). Il parziale viene chiuso da un poker di punti firmati da Dimitrov, un ace di Russo e Pierotti.

Il terzo set è un monologo della Consar contro un Brescia, con Solazzi e Vagnini nel sestetto di partenza al posto di Ciccolella e Iribarne, che ha già staccato la spina. Dal 3-3 Goi e compagni piazzano un break di 6-1, che equivale a una sentenza. Il vantaggio ravennate si dilata fino al +7 (16-9) con il muro di Berger mentre il poker di punti di fila firmati da Solazzi, Lucconi e Firkal che porta al -4 (20-16) sono l’ultimo sussulto del match di Brescia. È Erati a mettere a terra l’ultimo pallone della gara. La squadra di Valentini va a prendersi il primo successo stagionale in casa che la rilancia in classifica. Brescia resta all’ultimo posto.

I protagonisti

Hristiyan Dimitrov (Consar Ravenna)- « Questa vittoria ci serviva tanto per riprendere la fiducia e sbloccarci. Sono contento perché siamo tornati a mostrare una buona pallavolo. Il grande lavoro fatto in settimana è servito. Hanno funzionato molto bene la battuta e la fase muro-difesa ma in tutte le situazioni ci siamo fatti trovare pronti. Ora si tratta di trovare continuità di risultati e di prestazioni ».

Andrea Solazzi (Consoli Sferc Brescia)- «Abbiamo fatto fatica fin da subito a entrare in partita, anche a causa dei buoni break al servizio di Ravenna. Credo però che, più che un merito degli avversari, sia stato un demerito nostro. È normale che chi abbiamo di fronte cerchi di metterci in difficoltà, ma dobbiamo essere noi a trovare le risposte giuste. Anche quando gli avversari riescono a esprimersi al meglio, dobbiamo essere capaci di reagire e uscire dalle situazioni complicate con costanza e determinazione ».

Il tabellino

CONSAR RAVENNA – CONSOLI SFERC BRESCIA 3-0 (25-20, 25-14, 25-19) –

CONSAR RAVENNA: Russo 6, Cominetti 10, Berger 10, Dimitrov 16, Pierotti 4, Erati 5, Goi (L), Asoli (L). N.E. Iurlaro, Ciampi, Capiozzo, Fabbri. All. Valentini.

CONSOLI SFERC BRESCIA: Salsi 3, Firkal 7, Sanfilippo 6, Lucconi 16, Iribarne 2, Ciccolella 2, Franzoni (L), Solazzi 6, Bonisoli (L), Bettinzoli 0, Vagnini 0. N.E. Cavani, Ghirardi, Compagnoni. All. Zambonardi.

ARBITRI: Gaetano, Lentini.

Durata set: 28′, 23′, 30′; tot: 81′.

I RISULTATI

Yuasa Battery Grottazzolina - Belluno Volley 3-1 (25-14, 26-24, 17-25, 25-19)

Consar Ravenna - Consoli Sferc Brescia 3-0 (25-20, 25-14, 25-19)

Union Napoli - Conad Reggio Emilia 3-1 (25-22, 15-25, 25-21, 29-27) Giocata ieri

Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata - Rinascita Lagonegro 3-0 (25-20, 25-20, 25-20)

Essence Hotels Fano - Domotek Reggio Calabria 2-3 (25-20, 12-25, 25-20, 20-25, 9-15)

JV Gioia Del Colle - Alva Inox Porto Viro 3-1 (25-15, 25-16, 23-25, 25-21)

Sviluppo Sud Palmi - Abba Pineto 3-2 (23-25, 25-23, 20-25, 25-23, 15-13) Giocata ieri

LA CLASSIFICA

Yuasa Battery Grottazzolina 15 (5G 5V 0P), Rinascita Lagonegro 12 (4G 4V 1P), Union Napoli 10 (5G 3V 2P), Essence Hotels Fano 8 (5G 2V 3P), JV Gioia del Colle 8 (5G 3V 2P), Domotek Reggio Calabria 7 (5G 3V 2P), Conad Reggio Emilia 7 (5G 3V 2P), Abba Pineto 7 (5G 2V 3P), Alva Inox Porto Viro 6 (4G 2V 3P), Sviluppo Sud Palmi 6 (5G 2V 3P), Belluno Volley 5 (5G 2V 3P), Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata 4 (4G 1V 3P), Consar Ravenna 3 (4G 1V 3P), Consoli Sferc Brescia 1 (4G 0V 4P)