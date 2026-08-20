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Il Campionato Italiano fa tappa a Vasto

Da venerdì 21 a domenica 23 agosto la penultima, l'ottava, della kermesse che avrà il suo epilogo a Caorle in provincia di Venezia dal 4 al 6 settembre
3 min
Campionato ItalianoVastoFipav
Il Campionato Italiano fa tappa a Vasto
CHIETI (VASTO)- Il conto alla rovescia verso il gran finale è iniziato. Il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley 2026 fa tappa a Vasto (CH) per l’ottavo appuntamento stagionale, in programma da venerdì 21 a domenica 23 agosto. Sarà la penultima fermata di un circuito che, nel corso dell’estate, ha portato il beach volley italiano a fare tappa in otto diverse regioni, da nord a sud della penisola, prima dell’epilogo di Caorle (VE), fissato nel primo weekend di settembre.

Sulla sabbia abruzzese si alza dunque il livello della posta in palio: ogni risultato può incidere sulla corsa al gran finale. Il weekend vastese rappresenta così un passaggio chiave della stagione, con le coppie pronte a giocarsi punti preziosi in vista dell’ultimo atto tricolore.

Il tabellone femminile

Nel tabellone femminile, coppia numero uno del torneo sarà quella composta da Chiara They e Sara Breidenbach. Nel main draw ci saranno anche Aurora Mattavelli e Claudia Puccinelli, reduci dal successo di Cordenons, il secondo della stagione dopo quello conquistato a Marina di Modica, Alice Gradini e Federica Frasca, Erika Ditta e Giada Benazzi, Jessica Belliero Piccinin e Cindy Lee Fezzi, Camilla Sanguigni e Sofia Balducci, Sharin Rottoli e Oriola Shpuza, Anna Pelloia e Maria Rachele Mancinelli, Alice Pratesi e Sofia Orciani ed infine Sara Franzoni e Valeria Tallevi Diotallevi.

Il tabellone maschile

Nel tabellone maschile, la testa di serie numero uno sarà la coppia formata da Giacomo Spadoni e Marco Ulisse. Nel main draw ci saranno anche i vincitori della tappa di Cordenons, Tobia Marchetto e Michael Burgmann, insieme a Tiziano Andreatta e Raoul Acerbi, Marco Viscovich e Davide Borraccino, Riccardo Iervolino e Matteo Marchesan, Mauro Sacripanti e Giacomo Titta, Paolo Ingrosso e Simone Podestà, Gabriel Marini Da Costa e Manuel Alfieri. A completare il quadro delle coppie saranno le due wild card, assegnate a Simone Bertoncello e Riccardo Santomassimo e a Federico Viscuso e Jack Bernardini.

IL CALENDARIO COMPLETO DEL CAMPIONATO ASSOLUTO

Falconara (AN): 12-14 giugno

Termoli (CB): 19-21 giugno – Gold

Marina di Ravenna (RA): 3-5 luglio

Marina di Modica (RG): 10-12 – Gold

San Cataldo (LE): 17-19 luglio

Montesilvano (PE): 31 luglio-2 agosto – Coppa Italia

Cordenons (PN): 7-9 agosto

Vasto (CH): 21-23 agosto

Caorle (VE): 4-6 settembre – Finali

 

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