Il Campionato Italiano fa tappa a Vasto

Il tabellone femminile

Nel tabellone femminile, coppia numero uno del torneo sarà quella composta da Chiara They e Sara Breidenbach. Nel main draw ci saranno anche Aurora Mattavelli e Claudia Puccinelli, reduci dal successo di Cordenons, il secondo della stagione dopo quello conquistato a Marina di Modica, Alice Gradini e Federica Frasca, Erika Ditta e Giada Benazzi, Jessica Belliero Piccinin e Cindy Lee Fezzi, Camilla Sanguigni e Sofia Balducci, Sharin Rottoli e Oriola Shpuza, Anna Pelloia e Maria Rachele Mancinelli, Alice Pratesi e Sofia Orciani ed infine Sara Franzoni e Valeria Tallevi Diotallevi.

Il tabellone maschile

Nel tabellone maschile, la testa di serie numero uno sarà la coppia formata da Giacomo Spadoni e Marco Ulisse. Nel main draw ci saranno anche i vincitori della tappa di Cordenons, Tobia Marchetto e Michael Burgmann, insieme a Tiziano Andreatta e Raoul Acerbi, Marco Viscovich e Davide Borraccino, Riccardo Iervolino e Matteo Marchesan, Mauro Sacripanti e Giacomo Titta, Paolo Ingrosso e Simone Podestà, Gabriel Marini Da Costa e Manuel Alfieri. A completare il quadro delle coppie saranno le due wild card, assegnate a Simone Bertoncello e Riccardo Santomassimo e a Federico Viscuso e Jack Bernardini.

IL CALENDARIO COMPLETO DEL CAMPIONATO ASSOLUTO

Falconara (AN): 12-14 giugno

Termoli (CB): 19-21 giugno – Gold

Marina di Ravenna (RA): 3-5 luglio

Marina di Modica (RG): 10-12 – Gold

San Cataldo (LE): 17-19 luglio

Montesilvano (PE): 31 luglio-2 agosto – Coppa Italia

Cordenons (PN): 7-9 agosto

Vasto (CH): 21-23 agosto

Caorle (VE): 4-6 settembre – Finali