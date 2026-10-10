Volley Mercato: De Nardi da Novara a Monviso

LA CARRIERA

Nata a Conegliano il 23 aprile 1994, De Nardi vanta un percorso consolidato nel campionato italiano con esperienze in serie A1 e A2. Nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Firenze, Mondovì, Albese, Talmassons e Novara, maturando esperienze ad alto livello e conquistando anche trofei internazionali. La sua capacità di dare solidità alla seconda linea rappresenta un contributo importante il Monviso Volley che potrà contare sulle qualità della nuova arrivata già da questo pomeriggio per affrontare i prossimi impegni stagionali.

Le parole di Giulia De Nardi

« Sono stata tre anni a Novara, questo sarebbe stato il quarto, ed è stata una bellissima esperienza durante la quale ho anche vinte delle coppe europee. Ci tengo quindi a ringraziare la società, dove sono stata molto bene, per avermi dato la possibilità di passare al Monviso e trovare quindi più spazio sul campo da gioco. So che la Wash4Green è squadra ambiziosa e motivata con un progetto molto stimolante ».