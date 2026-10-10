Volley Mercato: De Nardi da Novara a Monviso
PINEROLO (TORINO)- La Wash4Green Monviso Volley reagisce con tempestività sul mercato all’infortunio di Ribechi e accoglie nel roster Giulia De Nardi, libero classe 1994, proveniente dalla Igor Gorgonzola Novara. Un innesto di esperienza ed affidabilità per il reparto difensivo gialloblu, chiamato a fronteggiare l’assenza per infortunio di Manuela Ribechi.
LA CARRIERA
Nata a Conegliano il 23 aprile 1994, De Nardi vanta un percorso consolidato nel campionato italiano con esperienze in serie A1 e A2. Nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Firenze, Mondovì, Albese, Talmassons e Novara, maturando esperienze ad alto livello e conquistando anche trofei internazionali. La sua capacità di dare solidità alla seconda linea rappresenta un contributo importante il Monviso Volley che potrà contare sulle qualità della nuova arrivata già da questo pomeriggio per affrontare i prossimi impegni stagionali.
Le parole di Giulia De Nardi
« Sono stata tre anni a Novara, questo sarebbe stato il quarto, ed è stata una bellissima esperienza durante la quale ho anche vinte delle coppe europee. Ci tengo quindi a ringraziare la società, dove sono stata molto bene, per avermi dato la possibilità di passare al Monviso e trovare quindi più spazio sul campo da gioco. So che la Wash4Green è squadra ambiziosa e motivata con un progetto molto stimolante ».
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS