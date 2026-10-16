Erreci-Costa Volpino e Perugia-Padova, che sfide

A tre giorni dal primo turno infrasettimanale non si poteva chiedere un weekend più interessante alla LVF A2 Fineco. Dopo tre giornate di altissimo livello, il quarto turno svolgerà un ruolo già determinante per il prosieguo della stagione. Per uno scherzo del calendario, le quattro squadre in testa si affronteranno tra loro, in due partite che promettono spettacolo e scintille.

Partendo con ordine, turno di riposo per la Caldaie Melgari VBC Cremonese. Il fine settimana si aprirà domenica 18 alle ore 15 con la sfida in diretta DAZN tra la Tenaglia Altino Avastese Volley, unica squadra ancora a zero punti, e la Sigel Seap Marsala Volley, che la precede con 2 punti.

Tutte alle 17 le altre partite. In diretta DAZN occhi puntati su Panbiscò Leonessa Altamura contro Ferraro SMI Roma Volley e Itas Trentino contro Cosedil F3 Motors Akademia Messina. Quattro squadre uscite tutte sconfitte dal turno infrasettimanale e in cerca di rivincita.

Altri due palazzetti protagonisti in Puglia: l’Olio Pantaleo Fasano scenderà in campo davanti all’annunciata presenza del Presidente di Lega Volley Femminile, Vito Cozzoli, contro le terribili azzurrine del Club Italia, mentre la Narconon Volley Melendugno accoglierà la Clai Imola Volley. Dall’altra parte dell’Italia, la Wash4Green Monviso Volley affronterà, dopo il turno di riposo, la Trasporti Bressan Offanengo. Tutte e tre le partite saranno trasmesse sia su DAZN che su Youtube di Lega Volley Femminile.

Dulcis in fundo, i due piatti principali, sempre in contemporanea alle 17. L’Erreci Busto Arsizio e la Cbl Costa Volpino si scontreranno alla Soevis Arena di Castellanza (esclusiva DAZN) in un derby lombardo di altissimo livello. Entrambe le squadre sono imbattute e a punteggio pieno dopo un inizio sfavillante di campionato Da un lato il contributo di tante ex giocatrici di A1, dall’altro l’alchimia e la forza del gruppo delle campionesse dell’ultima Coppa Italia di A2. Non sarà meno entusiasmante il confronto tra la Bartoccini +energia Perugia, una sola sconfitta all’attivo proprio contro Busto Arsizio, e la Nuvolì Altafratte Padova, che lo scorso anno arrivò ad un passo dall’A1. Il PalaBarton del capoluogo umbro sarà il teatro della contesa che metterà l’ex padovana Grosse Scharmann contro le sue ex compagne e una delle migliori diagonali della scorsa A2, quella formata da Stocco e Mazzon.

TUTTE LE SFIDE

Tenaglia Altino Avastese Volley - Sigel Seap Marsala Volley

Domenica al Pala BCC arriva la Sigel Seap Marsala Volley. Per Ferrara e compagne un’occasione importante per muovere la classifica davanti al pubblico di casa. Il calendario della Serie A2 femminile non concede pause. Archiviata la sfida infrasettimanale di mercoledì contro Perugia, la Tenaglia Altino Avastese Volley è già pronta a tornare in campo: domenica 18 ottobre, alle ore 15:00, il Pala BCC di Vasto ospiterà la sfida contro la Sigel Seap Marsala Volley, in un appuntamento importante per provare a conquistare i primi punti della stagione. Con tempi di recupero ridotti e impegni ravvicinati, la gestione delle energie diventa un fattore determinante. Le ragazze di coach Tortorici sono chiamate a ritrovare rapidamente la giusta condizione fisica e mentale per affrontare una nuova sfida di campionato, con la volontà di trasformare il lavoro quotidiano in palestra in risultati concreti. La formazione siciliana arriva a Vasto dopo aver conquistato la prima vittoria stagionale nel turno infrasettimanale contro Altamura, un risultato che le ha permesso di muovere la classifica e salire al quattordicesimo posto. Marsala si presenterà dunque con entusiasmo e fiducia, pronta a dare continuità al risultato ottenuto. Tra le sue fila anche un volto noto al pubblico di casa: l’ex Sassolini, attualmente miglior realizzatrice della formazione siciliana. Si prospetta una gara combattuta, nella quale entrambe le squadre cercheranno di imporre il proprio gioco e sfruttare al meglio le occasioni a disposizione. Per la Tenaglia Altino Avastese Volley sarà fondamentale affrontare il match con lucidità, attenzione e continuità, senza lasciarsi condizionare dalla classifica o dalla pressione del risultato. La sfida di domenica rappresenta quindi un’opportunità preziosa per Ferrara e compagne, chiamate a mettere in campo quanto costruito durante gli allenamenti e a cercare i primi punti utili per dare slancio al proprio percorso in campionato. Un risultato positivo potrebbe contribuire anche a rafforzare la fiducia del gruppo, in una fase della stagione in cui ogni occasione di crescita e ogni punto conquistato possono fare la differenza. A giocare un ruolo importante sarà anche il fattore campo. Il sostegno del pubblico di Vasto potrà offrire alla squadra una spinta in più in una gara che si preannuncia intensa e combattuta. L’invito è dunque rivolto a tutti gli appassionati e ai tifosi: riempire gli spalti del Pala BCC e accompagnare le ragazze in questa nuova sfida.

PRECEDENTI: 4 (1 successo Tenaglia Altino Avastese Volley, 3 successi Sigel Seap Marsala Volley)

EX: Florencia Ferraro a Marsala Volley nel 2021/2022, 2025/2026; Chiara Ghibaudo a Marsala Volley nel 2022/2023; Victoria Sassolini a Altino Volley nel 2025/2026



Giorgia Bernasconi (Tenaglia Altino Avastese Volley)- « Il lavoro che facciamo in palestra è molto calcolato, per darci l’opportunità di gestire al meglio questi brevi tempi tra un match e l’altro. Sapevamo che Perugia fosse una squadra molto forte ed esperta, ma non siamo entrate in campo già sconfitte. Ci siamo assestate nel primo set, per poi fare meglio nei set successivi. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo contro una squadra molto attrezzata. Marsala forse sarà più alla nostra portata, ma sarà comunque difficile, perché tutte le squadre sono molto combattive e non si può dare nulla per scontato. Non dobbiamo pensare solo al risultato, ma a quello che stiamo facendo per ottenerlo. Siamo molto fiduciose, ma dobbiamo restare concentrate su ciò che dobbiamo fare ».

Elisa Bole (Sigel Seap Marsala Volley)- « Domenica ci aspetta una partita difficile, contro un avversario da non sottovalutare. Dovremo scendere in campo con concentrazione e lucidità, senza lasciarci prendere dalla fretta di chiudere subito il punto, perché è proprio in quei momenti che rischiamo di commettere più errori. Arriviamo dal primo turno infrasettimanale, che inevitabilmente porta con sé un po’ di stanchezza, ma siamo consapevoli delle nostre potenzialità. Sarà importante mantenere la calma, gestire con attenzione ogni fase della gara e soprattutto riuscire a trasferire in campo tutto il lavoro che stiamo facendo quotidianamente in palestra ».

Erreci Busto Arsizio - C.B.L. Costa Volpino

Dopo il successo contro la Ferraro Smi Roma, la Erreci Busto Arsizio si prepara a un nuovo big-match. Domenica alle ore 17 alla Soevis Arena di Castellanza, le biancorosse ospiteranno la CBL Costa Volpino in una sfida che mette in palio il primato in classifica. Entrambe le formazioni lombarde arrivano all’appuntamento con tre vittorie nelle prime tre giornate e 9 punti conquistati. Una sfida d’alta quota che promette spettacolo e che metterà di fronte due squadre determinate a difendere la propria imbattibilità. Le ragazze di coach Marchiaro potranno contare sul fattore campo e sul sostegno di un pubblico sempre più coinvolto, conquistato dai risultati e dal gioco espresso da Cagnin e compagne. Dall’altra parte, una CBL Costa Volpino ricca di qualità, per un derby lombardo che vedrà anche il ritorno da avversarie delle ex Longobardi, Talarico e Kone. In palio punti pesanti e la possibilità di confermarsi ai vertici del campionato di serie A2. Già due i precedenti in stagione: un allenamento congiunto disputato al PalaCBL che ha visto imporsi le padrone di casa e la 18ma edizione del Trofeo Bruna Forte dello scorso 27 settembre, con la gara secca vinta da Busto Arsizio.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Erreci Busto Arsizio)

EX: Fatim Yassimina Kone a Busto Arsizio Futura Giovani nel 2024/2025; Marika Longobardi a Busto Arsizio Futura Giovani nel 2025/2026; Alessandra Talarico a Busto Arsizio Futura Giovani nel 2025/2026



Emma Cagnin (Erreci Busto Arsizio)- « Contro Costa Volpino sarà una battaglia; la CBL è una squadra molto organizzata e tecnica, noi puntiamo un po’ di più sulla fisicità e sullo spirito. Ci giocheremo il primo posto in classifica: bisognerà saper soffrire, essere ordinate facendo il nostro gioco e dare il meglio sin dal primo punto ».

Alessandra Talarico (C.B.L. Costa Volpino)- « Arriviamo da tre vittorie consecutive che ci hanno dato fiducia ed entusiasmo, ma sappiamo che domenica ci aspetta una partita molto impegnativa. Futura è una squadra da non sottovalutare e servirà una grande prestazione da parte di tutte. Dovremo scendere in campo con la giusta determinazione, rimanere unite anche nei momenti di difficoltà e cercare di dare continuità ai risultati positivi delle ultime settimane. Sarà importante mantenere alta la concentrazione e mettere in campo tutta la grinta e la voglia di vincere che ci hanno contraddistinto nelle ultime partite ».

Panbiscò Leonessa Altamura - Ferraro SMI Roma Volley

Dopo l’intensa battaglia finita al tie-break sul campo di Marsala nel turno infrasettimanale, la PanBiscò Leonessa Volley torna nuovamente sul taraflex di casa. Domenica 18 ottobre, alle ore 17:00, le altamurane ospiteranno al Palazzetto dello Sport "Luca Baldassarra" la fortissima Ferraro Smi Roma per la quarta giornata di campionato. Non c’è tempo per guardarsi indietro in un calendario così fitto. Le altamurane, guidate da coach Dell’Anna, si sono rimesse immediatamente al lavoro per correggere gli errori, ritrovare la quadratura del gioco e muovere la classifica di fronte al proprio pubblico. Dall'altra parte della rete ci sarà un’avversaria d'élite. Roma vanta una rosa di altissimo livello con stelle del calibro dell'opposta Nikoleta Perovic e del libero Giorgia Zannoni , ma arriva in Puglia affamata di punti dopo un avvio di stagione complicato. Si preannuncia dunque una gara ad altissima intensità. La società chiama a raccolta tutti i tifosi e gli appassionati murgiani per riempire gli spalti del PalaBaldassarra e spingere la squadra verso il ritorno alla vittoria.

EX: Dezirett Madan Rosales a Roma Volley nel 2023/2024



Ester Serafini (Panbiscò Leonessa Altamura)- « La partita contro Marsala non è andata come avremmo voluto, purtroppo non siamo riuscite a dare continuità alla nostra prestazione e a trovare le soluzioni giuste nei momenti decisivi. C’è sicuramente molto rammarico per il risultato ma ci siamo subito rimesse al lavoro per preparare la prossima sfida. Domenica ci aspetta una gara molto impegnativa contro Roma, sicuramente non sarà una partita facile ma abbiamo tanta voglia di riscattarci e di dimostrare in campo il nostro valore ».

Nikoleta Perović (Ferraro SMI Roma Volley)- « Sarà una gara combattuta e dovremo cercare di sbagliare il meno possibile. Non abbiamo avuto molto tempo per prepararci ma sappiamo già che Altamura è una buona squadra dopo averla affrontata in amichevole. Faremo del nostro meglio per portare a casa la vittoria ».

Olio Pantaleo Volley Fasano - Club Italia

Dopo due vittorie consecutive al tie-break, il Club Italia torna in campo domenica 18 ottobre alle 17, in trasferta contro l’Olio Pantaleo Fasano, per la quarta giornata di Serie A2 Fineco. Le ragazze di Juan Cichello, reduci dal successo contro Trentino davanti a oltre 1.100 spettatori, hanno conquistato punti in tutte e tre le gare disputate. Dall’altra parte della rete troveranno una Fasano reduce dalla prima vittoria stagionale, ottenuta contro Imola grazie anche ai 29 punti dell’opposta Piia Korhonen. Ex di turno la palleggiatrice Alice Turco. Tra le protagoniste di questo avvio di campionato Stella Caruso, terza miglior realizzatrice della A2 con 59 punti, e Letizia Feriozzi, seconda nella classifica dei muri vincenti. Il Club Italia guida inoltre le statistiche di squadra per punti realizzati (246) e muri (39), ed è secondo per ace (15). Una sfida tra due formazioni separate da un solo punto in classifica e reduci entrambe da una vittoria nel turno infrasettimanale.

EX: Katarina Bulovic a Club Italia nel 2016/2017, 2017/2018; Anna Caneva a Club Italia nel 2009/2010; Alice Turco a Club Italia nel 2017/2018



Vanessa Hernandez (Club Italia)- « È una settimana molto dura e impegnativa, quindi il focus in questi giorni è soprattutto sulle energie, sul recupero e sul lavoro in palestra per sistemare le cose che non sono andate come volevamo a Parma. Stiamo cercando di sfruttare ogni allenamento per fare un passo avanti, con attenzione e concentrazione. Domenica ci aspetta una sfida importante, contro un’avversaria che ci metterà sicuramente alla prova, ma vogliamo affrontarla con grande entusiasmo, con la voglia di lottare su ogni pallone e di mettere in campo tutto quello che abbiamo. Siamo pronte e non vediamo l’ora di giocare ».

Bartoccini +energia Perugia - Nuvolì Altafratte Padova

Inutile nasconderlo: la Bartoccini +energia Perugia ha inserito le marce alte. Dopo l'incertezza del debutto stagionale, le Black Angels hanno innestato una marcia travolgente, regalando due prestazioni importanti che hanno subito scaldato il cuore e la classifica in quel di Pian di Massiano. Nelle vittorie contro Altamura e Altino si è visto tutto il potenziale di Perugia. Adesso arriva un test probante per saggiare le reali ambizioni di questo gruppo. Di fronte c'è la Nuvolì Altafratte Padova guidata da coach Sinibaldi, formazione rodata e temibile che fa dell'aggressività offensiva la sua arma migliore, facendo perno su due bocche da fuoco del calibro di Mazzon e Angelina. Le venete hanno dimostrato fin dal via il loro valore, partendo fortissimo con il 3-0 casalingo ai danni di Melendugno e il convincente blitz per 3-1 sul campo di Monviso, presentandosi ai nastri di partenza di questo ciclo di gare come una delle realtà più in salute del girone.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Bartoccini +energia Perugia)

EX: Lena Grosse Scharmann a Alta Fratte Volley Padova nel 2024/2025



Lena Grosse Scharmann (Bartoccini +energia Perugia)- « Sono molto contenta del premio finale e chiaramente della mia partita. Quello che conta di più, tuttavia, sono i tre punti e il fatto che la squadra ha vinto un’altra partita. Dopo la sconfitta contro Busto Arsizio avevamo la necessità di dare continuità ai nostri risultati e in tre giorni abbiamo messo insieme due vittorie importanti. E’ chiaro siamo solo all’inizio e il campionato è ancora molto lungo: andiamo avanti step by step, consapevoli delle nostre qualità e soprattutto concentrate verso il raggiungimento del nostro obiettivo. Domenica troveremo di fronte un avversario molto forte e non solo per quello che ha fatto vedere in questo inizio di stagione. Quello di Padova è un roster ormai rodato da anni, che cambia sempre poco. Giocatrici di qualità e una grande determinazione. Sono andati a vincere in un palazzetto difficile come quello di Pinerolo e domenica sarà davvero una partita tosta. Dovremo mettere in campo tutto quello che abbiamo per regalare un’altra soddisfazione ai nostri tifosi ».

Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « I tre ottimi risultati ottenuti sino ad oggi ci porteranno ad affrontare la trasferta di Perugia senza la benché minima pressione perché i nove punti ottenuti sinora ci hanno fatto andare ben oltre a quelle che potevamo essere le nostre previsioni di inizio campionato. Andremo in Umbria per divertirci, cercheremo di farlo contro un’altra formazione costruita molto bene e che in questo campionato cerca il salto di categoria ».

Itas Trentino - Cosedil F3 Motors Akademia Messina

Dopo la trasferta di mercoledì sera a Parma sul campo del Club Italia, coincisa con il primo passo falso della stagione, per l’Itas Trentino si avvicina il momento di tornare in campo per il terzo impegno di una settimana intensa e dispendiosa. Domenica al Sanbàpolis le gialloblù torneranno ad esibirsi di fronte ai propri tifosi per ospitare una formazione attrezzata come la Cosedil F3 Motors Akademia Messina, squadra che però nelle prime tre uscite ufficiali non ha ancora ottenuto un successo, strappando un punto nella sfida interna con il Club Italia. Dall’infermeria giungono notizie incoraggianti: Ludovica Sismondi si è rivista in campo già mercoledì per uno spezzone di gara dopo i problemi alla schiena che l’avevano costretta ai box nel match con Imola, mentre Polona Frelih sta gradualmente riprendendo a lavorare con la squadra ma in questo caso la presenza dell’opposta slovena per la sfida con le messinesi rimane in forte dubbio. Sono quattro gli incroci in gare ufficiali tra Trento e Messina, con le siciliane avanti per 3-1 nel computo complessivo dei precedenti. Lo scorso anno, nella Regular Season di A2, bilancio in parità con un successo per parte, sempre ottenuto dalla squadra in trasferta. L’unica ex della sfida sarà Emma Rizzieri, alzatrice dell’Itas Trentino, che ha vestito la maglia di Messina nella passata stagione.

PRECEDENTI: 4 (3 successi Cosedil F3 Motors Akademia Messina, 1 successo Itas Trentino)

EX: Emma Rizzieri a Messina Akademia nel 2025/2026; Gaia Guiducci a Trentino Volley nel 2023/2024



Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Sarà la terza gara ravvicinata ma questo è un aspetto al quale dobbiamo abituarci visto che ce ne saranno diversi di turni infrasettimanali nell’arco della stagione. Messina è un’altra squadra che è un interessante mix tra giovani e atlete molto esperte per la categoria: è dotata di grande fisicità e vanta un ottimo servizio e un sistema muro-difesa attrezzato, ma un po’ come tutte le squadre del girone, noi compresi, è ancora alla ricerca della sua identità. Dopo la sconfitta di mercoledì dobbiamo immediatamente rialzare la testa e riprendere il nostro percorso, migliorando nella costanza e nelle letture di alcune situazioni di gioco ».

Gaia Guiducci (Cosedil F3 Motors Akademia Messina)- « Ci attende una partita impegnativa. Veniamo da un momento non semplice con tre sconfitte alle spalle e affrontiamo un avversario di valore, ma in questa categoria non esistono gare facili. Nonostante le difficoltà iniziali, legate anche a un calendario non proprio favorevole, il morale deve restare alto. Siamo una squadra con ampi margini di crescita e con tutte le potenzialità per fare bene. Serve pazienza e la determinazione di continuare a lavorare duro: a tratti, come nella gara contro Costa Volpino, abbiamo già dimostrato il nostro valore, anche se il risultato finale non ci ha reso piena giustizia. Scenderemo in campo per dare il massimo, lottare su ogni pallone e conquistare i primi punti e la prima vittoria della nostra stagione ».

Wash4Green Monviso Volley - Trasporti Bressan Offanengo

Domenica pomeriggio la Wash4Green Monviso Volley ritorna sul campo casalingo per la quarta giornata di regular season dopo aver osservato il turno di riposo. Al Pala Bus Company è attesa la Trasporti Bressan Offanengo che Ricci e compagne hanno già avuto modo di incontrare nel precampionato, in occasione della quinta edizione del trofeo Pietro Bressan. Offanengo arriva da una bella vittoria al tie break strappata alla Narconon Volley Melendugno nel turno infrasettimanale di mercoledì mentre la compagine di Giovi è reduce da una sconfitta interna con Padova. Dalla parte delle gialloblu il fattore campo, sempre caloroso e pronto a sostenerle.

EX: Nicole Modesti a Offanengo Volley nel 2023/2024; Jessica Joly a Pallavolo Pinerolo nel 2021/2022



Maria Irene Ricci (Wash4Green Monviso Volley)- « La partita di domenica sarà molto impegnativa. È un campionato lungo e ostico, ognuno ha i suoi obiettivi quindi si punta sempre a fare il massimo. Questa settimana ci siamo concentrare sul nostro equilibrio anche grazie a Giulia che è venuta a sostituire Manuela. Stiamo lavorando sodo per riscattare la sconfitta contro Padova. Spero che il pubblico sia tanto come domenica scorsa perché abbiamo bisogno di loro per fare del Pala Bus Company la nostra fortezza. Ci aspettiamo una bella partita ».

Emanuele Aime (Trasporti Bressan Offanengo)- «Tutti sappiamo per cosa Monviso sia stata costruita ed è una delle squadre che lotta per l'A1. E' stata sicuramente sfortunata per l'infortunio del libero Ribechi, rimpiazzata alla grande da De Nardi. La Wash4Green ha tante armi pericolose, il tratto indubbio è la forza in attacco, con il reparto laterale che vede i terminali offensivi più importanti. Starà a noi non ripetere la prestazione contro di loro offerta al Trofeo Bressan nella pre-season, ma giocare a mente libera e combattere per fare bella figura. Le due vittorie consecutive ci aiutano, ma non dobbiamo cullarci sugli allori ».

Narconon Volley Melendugno - Clai Imola Volley

Tutto pronto per il primo abbraccio casalingo della stagione in casa Narconon Volley Melendugno. Domenica 18 ottobre, con fischio d'inizio alle ore 17, le biancorossonere faranno il proprio debutto sul taraflex del Palasport "San Giuseppe da Copertino" di Lecce affrontando la Clai Imola Volley nella sfida valida per la quarta giornata di andata della Serie A2 FINECO. La formazione salentina si affaccia all'appuntamento forte del primo punto conquistato in campionato, frutto di una vera e propria maratona agonistica disputata sul campo della Trasporti Bressan Offanengo. Una partita durata oltre due ore e decisa soltanto ai vantaggi del quinto set, nella quale la squadra guidata da Simone Giunta ha saputo mostrare sprazzi di pallavolo di alto livello, uniti a una notevole tenuta caratteriale nei momenti di pressione. Il ritorno davanti al pubblico di casa rappresenta, dunque, un'occasione propizia per dare continuità ai progressi costanti riscontrati nel sistema di gioco. Dall'altra parte della rete arriva un'avversaria ostica e ben organizzata come Imola, determinata a far valere le proprie qualità e a cogliere un risultato di spessore in trasferta. La sfida offre, peraltro, molteplici motivi di interesse sul piano emotivo: tra le fila salentine figurano le ex di turno Gaia Novello e Polina Malik, mentre la compagine emiliana ripresenta da avversaria Lisa Esposito, protagonista in biancorossonero nel campionato del debutto in Serie A2. A fare da cornice all'aspetto puramente agonistico ci sarà anche l'adesione all'iniziativa "Ottobre Rosa", promossa in sinergia con il Platinum Sponsor Corporis Lab e AIRC. Prima dell'avvio delle ostilità, le atlete scenderanno infatti in campo indossando il fiocco rosa per lanciare un messaggio di sensibilizzazione sulla prevenzione. L'iniziativa si affianca al patrocinio della Lega Pallavolo Serie A Femminile e al progetto Frecciarosa, per ricordare a tutti l'importanza fondamentale della diagnosi precoce e dei controlli periodici. L'appuntamento è fissato per le ore 17 al Palasport "San Giuseppe da Copertino" di Lecce, con i botteghini dell'impianto aperti a partire dalle ore 15:30 per la vendita dei tagliandi e la sottoscrizione degli abbonamenti. In casa Clai Imola ancora incertezze sull'impiego della capitana Sofia Cavalli, alle prese con un problema muscolare che non le ha consentito di giocare tutta la partita infrasettimanale.

EX: Polina Malik a Imola Csi nel 2025/2026; Gaia Novello a Imola Csi nel 2025/2026; Lisa Esposito a Melendugno Veolley nel 2023/2024



Simone Giunta (Allenatore Narconon Volley Melendugno)- « Usciamo dalla trasferta di Offanengo con la consapevolezza di aver compiuto un passo in avanti significativo sul piano del carattere e dell'identità di gioco. I primi set di mercoledì hanno mostrato di cosa siamo capaci quando esprimiamo la nostra pallavolo con lucidità. Il campionato è lungo e impegnativo, stiamo lavorando sodo e le ragazze stanno rispondendo, ben presto riusciremo a dare maggiore continuità al nostro gioco e a raggiungere gli obiettivi tecnici prefissati. Domenica ci attende un'avversaria ben organizzata, ma il ritorno nel nostro palazzetto deve darci quella carica in più. Vogliamo regalare una grande prestazione a chi verrà a sostenerci ».

Chiara Bergese (Clai Imola Volley)- « Sarà una partita complicata. Melendugno ci metterà in difficoltà su vari fondamentali, ci aspetta una bella sfida. Sicuramente il loro punto di forza è l'attacco, sarà su quel fondamentale che proveranno a ottenere il massimo, ma lo sappiamo e abbiamo lavorato per arginarlo ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4ª GIORNATA DI ANDATA

Domenica 18 ottobre 2026, ore 15.00

Tenaglia Altino Avastese Volley - Sigel Seap Marsala Volley Arbitri: Burrascano Erika, Pasciari Luigi

Domenica 18 ottobre 2026, ore 17.00

Erreci Busto Arsizio - C.B.L. Costa Volpino Arbitri: Coppola Davide, Pasquali Fabio

Panbiscò Leonessa Altamura - Ferraro SMI Roma Volley Arbitri: Magnino Simone, Proietti Deborah

Olio Pantaleo Volley Fasano - Club Italia Arbitri: Annese Gianmarco, Colucci Marco

Bartoccini +energia Perugia - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Martini Maurizio, Polenta Martin

Itas Trentino - Cosedil F3 Motors Akademia Messina Arbitri: Galletti Denise, Di Lorenzo Antonino

Wash4Green Monviso Volley - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Peccia Luigi, Vangone Deborah

Narconon Volley Melendugno - Clai Imola Volley Arbitri: Paris Fabio, Caronna Andrea

Riposa: Caldaie Melgari VBC Cremonese



LA CLASSIFICA

Nuvolì Altafratte Padova 9, C.B.L. Costa Volpino 9, Erreci Busto Arsizio 9, Bartoccini +energia Perugia 6, Itas Trentino 6, Club Italia 5, Trasporti Bressan Offanengo 4, Olio Pantaleo Volley Fasano 4, Panbiscò Leonessa Altamura 4, Wash4Green Monviso Volley 3, Clai Imola Volley 3, Ferraro SMI Roma Volley 3, Caldaie Melgari VBC Cremonese 3, Sigel Seap Marsala Volley 2, Narconon Volley Melendugno 1, Cosedil F3 Motors Akademia Messina 1, Tenaglia Altino Avastese Volley 0.